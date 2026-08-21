Feriados 2026 en el gobierno de Milei: ¿se formará un fin de semana largo el próximo descanso del almanaque?

Pasó el feriado del 17 de agosto y muchos ya se están preguntando cuándo será la próxima jornada de descanso del calendario del gobierno de Javier Milei. También desconocen y quieren saber si con el próximo feriado se formará un fin de semana largo y, de ser así, de cuántos días será.
Algunos se quedaron con gusto a poco o aprovecharon al máximo el fin de semana largo de hace pocos días, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Fue un fin de semana largo que abarcó un sábado, domingo y lunes, ideal para pasear y descansar.
Ahora, ya en la larga recta final del 2026, el calendario de feriados del gobierno Javier Milei divisa a lo lejos cuándo será el próximo feriado.
Aunque falta mucho, los que tienen la posibilidad de armar las valijas para viajar o programar alguna actividad con tiempo, deberían conocer cuándo es el próximo feriado del 2026. ¿Se formará un fin de semana largo?
Feriado a la vista: cuál es el próximo y ¿se formará un fin de semana largo?
El próximo feriado en Argentina es el lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se formará un fin de semana largo de tres días junto con el sábado 10 y domingo 11.
Calendario de feriados 2026: fines de semana largos que quedan
Octubre
- Del sábado 10 al lunes 12 de octubre: por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre: por el Día de la Soberanía Nacional.
Diciembre
- Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: será el fin de semana largo más extenso que queda en el año gracias al día no laborable del lunes 7 y el feriado de la Inmaculada Concepción de María.
- Del viernes 25 (Navidad) al domingo 27.
En pocas palabras
- Próximo feriado: El lunes 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Fin de semana largo: Se forma un fin de semana de tres días (10, 11 y 12 de octubre).
- Próximos descansos: Quedan fines de semana largos en noviembre y diciembre de 2026.