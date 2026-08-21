Feriados 2026 en el gobierno de Milei: ¿se formará un fin de semana largo el próximo descanso del almanaque?

Algunos se quedaron con gusto a poco o aprovecharon al máximo el fin de semana largo de hace pocos días, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Fue un fin de semana largo que abarcó un sábado, domingo y lunes, ideal para pasear y descansar.

Ahora, ya en la larga recta final del 2026, el calendario de feriados del gobierno Javier Milei divisa a lo lejos cuándo será el próximo feriado.