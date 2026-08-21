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Feriados 2026 en el gobierno de Milei: ¿se formará un fin de semana largo el próximo descanso del almanaque?

Luego del 17 de agosto, muchos ya están pensando cuándo será el próximo feriado en Argentina. Qué dice el calendario 2026

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Faltan 52 días para el 12 de octubre de 2026, feriado que corresponde al Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina.

Faltan 52 días para el 12 de octubre de 2026, feriado que corresponde al Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina.

Pasó el feriado del 17 de agosto y muchos ya se están preguntando cuándo será la próxima jornada de descanso del calendario del gobierno de Javier Milei. También desconocen y quieren saber si con el próximo feriado se formará un fin de semana largo y, de ser así, de cuántos días será.

Algunos se quedaron con gusto a poco o aprovecharon al máximo el fin de semana largo de hace pocos días, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Fue un fin de semana largo que abarcó un sábado, domingo y lunes, ideal para pasear y descansar.

Ahora, ya en la larga recta final del 2026, el calendario de feriados del gobierno Javier Milei divisa a lo lejos cuándo será el próximo feriado.

Aunque falta mucho, los que tienen la posibilidad de armar las valijas para viajar o programar alguna actividad con tiempo, deberían conocer cuándo es el próximo feriado del 2026. ¿Se formará un fin de semana largo?

Feriado a la vista: cuál es el próximo y ¿se formará un fin de semana largo?

El próximo feriado en Argentina es el lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se formará un fin de semana largo de tres días junto con el sábado 10 y domingo 11.

Calendario de feriados 2026: fines de semana largos que quedan

Octubre

  • Del sábado 10 al lunes 12 de octubre: por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

  • Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre: por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

  • Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: será el fin de semana largo más extenso que queda en el año gracias al día no laborable del lunes 7 y el feriado de la Inmaculada Concepción de María.
  • Del viernes 25 (Navidad) al domingo 27.

En pocas palabras

  • Próximo feriado: El lunes 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Fin de semana largo: Se forma un fin de semana de tres días (10, 11 y 12 de octubre).
  • Próximos descansos: Quedan fines de semana largos en noviembre y diciembre de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI

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