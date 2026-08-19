Estudio descubre por qué con la edad se vuelve más difícil caminar

Investigadores de la Universidad de Flinders junto a la Universidad de Canberra realizaron un estudio sobre la pérdida de velocidad durante la vejez. Los científicos analizaron la biomecánica de 107 individuos sanos con una edad comprendida entre los 26 hasta los 86 años.
Los resultados mostraron que el cuerpo humano sacrificó la eficiencia del movimiento para priorizar el equilibrio al caminar. La investigación aportó datos valiosos para la ciencia del movimiento en los adultos mayores.
El estudio
El autor principal de la investigación, Cody Lindsay, señaló que la articulación del tobillo resultó fundamental para conservar el balance corporal. El experto afirmó: "A medida que envejecemos, el cuerpo empieza a favorecer la estabilidad sobre la eficiencia".
El doctor explicó que dicha estrategia biológica ayudó a las personas a mantenerse erguidas, pero también hizo que caminar requiriera un esfuerzo mayor.
Los especialistas observaron una activación simultánea de músculos opuestos alrededor del tobillo. El proceso fisiológico recibe el nombre de cocontracción. La acción muscular endureció la zona para mejorar la seguridad general cuando el pie tocó el suelo.
Lindsay detalló: "Endurecer la articulación hace que el paseo sea más seguro, pero también significa que los músculos trabajan más sin generar tanto movimiento hacia adelante".
El factor del sistema nervioso
El profesor asociado Maarten Immink vinculó los resultados con una modificación general del organismo. El académico sostuvo: "El sistema nervioso adopta un enfoque de seguridad ante todo, compensando los cambios relacionados con la edad al favorecer la estabilidad sobre el rendimiento".
El especialista advirtió que las alteraciones neuromotoras aumentaron la fatiga física para hacer más desafiantes las distancias largas. Las modificaciones redujeron también la capacidad corporal de recuperarse ante un tropiezo.
Las alteraciones graduales del sistema motriz afectaron directamente la confianza personal en la rutina diaria. Immink afirmó: "Las personas pueden notar que se cansan más rápido o se sienten menos estables, especialmente en terrenos irregulares". Los investigadores sugirieron diseñar programas de ejercicio enfocados en el equilibrio para preservar la movilidad.
Mantener el cuerpo activo representó la medida preventiva más recomendada por los especialistas. Lindsay aconsejó realizar actividad física regular con prácticas de balance o rutinas para desafiar la coordinación motriz.
El investigador concluyó: "Mantenerse activo es una de las cosas más importantes que las personas pueden hacer, los ejercicios pequeños consistentes pueden ayudar a mantenerse seguro, móvil e independiente por más tiempo".
En pocas palabras
- Estudio científico: investigadores explican por qué los adultos pierden velocidad al caminar.
- Causa principal: el cuerpo prioriza el equilibrio sobre la eficiencia al caminar con la edad.
- Recomendación experta: mantenerse activo con ejercicios de equilibrio y coordinación es clave.