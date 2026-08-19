Estudio descubre por qué con la edad se vuelve más difícil caminar

Cómo caminamos da muchas pistas de nuestra salud, y este estudio refuerza esa noción.

El doctor explicó que dicha estrategia biológica ayudó a las personas a mantenerse erguidas, pero también hizo que caminar requiriera un esfuerzo mayor.

Los especialistas observaron una activación simultánea de músculos opuestos alrededor del tobillo. El proceso fisiológico recibe el nombre de cocontracción. La acción muscular endureció la zona para mejorar la seguridad general cuando el pie tocó el suelo.

Lindsay detalló: "Endurecer la articulación hace que el paseo sea más seguro, pero también significa que los músculos trabajan más sin generar tanto movimiento hacia adelante".

El factor del sistema nervioso

El profesor asociado Maarten Immink vinculó los resultados con una modificación general del organismo. El académico sostuvo: "El sistema nervioso adopta un enfoque de seguridad ante todo, compensando los cambios relacionados con la edad al favorecer la estabilidad sobre el rendimiento".

El especialista advirtió que las alteraciones neuromotoras aumentaron la fatiga física para hacer más desafiantes las distancias largas. Las modificaciones redujeron también la capacidad corporal de recuperarse ante un tropiezo.

Mantenernos activos es muy importante en todas las etapas de la vida.

Las alteraciones graduales del sistema motriz afectaron directamente la confianza personal en la rutina diaria. Immink afirmó: "Las personas pueden notar que se cansan más rápido o se sienten menos estables, especialmente en terrenos irregulares". Los investigadores sugirieron diseñar programas de ejercicio enfocados en el equilibrio para preservar la movilidad.

Mantener el cuerpo activo representó la medida preventiva más recomendada por los especialistas. Lindsay aconsejó realizar actividad física regular con prácticas de balance o rutinas para desafiar la coordinación motriz.

El investigador concluyó: "Mantenerse activo es una de las cosas más importantes que las personas pueden hacer, los ejercicios pequeños consistentes pueden ayudar a mantenerse seguro, móvil e independiente por más tiempo".