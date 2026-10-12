Envolver un dólar en una servilleta: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Aunque a simple vista pueda parecer una práctica extraña o un simple hábito cotidiano, para los creyentes en el manejo de la energía y el esoterismo, este billete en servilleta posee un significado sumamente especial.

Para qué sirve envolver un dólar en una servilleta blanca

El fundamento principal de esta costumbre radica en la simbología de los dos elementos que intervienen en el proceso. Por un lado, el billete de dólar representa por excelencia la estabilidad financiera, la prosperidad y la fuerza del flujo monetario.