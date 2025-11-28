Entregan $1.000.000 a la persona con suerte que tenga este billete de $2.000

►TE PUEDE INTERESAR: Pagan $30.000 al dueño de esta moneda de 10 centavos

Cómo es el billete de $ 2.000 que vale $ 1.000.000

Este billete de $ 2.000 se vende en Mercado Libre a un valor de $ 1.000.000. Este ejemplar cuenta con la imagen del Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán, así como la del Dr. Ramón Carrillo y de la Dra. Cecilia Grierson.

Sin embargo, este billete de $ 2.000 cuenta con una particularidad y esta es que posee un error de impresión en la figura del doctor Ramón Carrillo. Vale destacar que, mientras en mejor estado se encuentre, el billete podrá valer mucho más dinero.

En el caso de tener un billete de $ 2.000, como este, u otras monedas y billetes que puedan parecer valiosos, lo recomendable es acudir con algún experto, personalmente o a través de sitios web, y consultar sobre el valor del ejemplar. De esa manera, se pueden evitar estafas y engaños y, tal vez, ganar mucho dinero en muy poco tiempo.