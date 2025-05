También les aseguró que tenía un tumor cerebral, algo que todavía no está comprobado. Llegó a asegurar que después de la cesárea la iban a trasladar a Buenos Aires para extirpárselo.

“Más tarde, a eso de las 15, envío un WhatsApp para contarme que después de la cesárea la iban a trasladar desde Salta a Buenos Aires para una operación por el tumor. Hasta ahí todo bien, hablamos normalmente”, explicó el hermano de Priscila a TN.

Entre tanto, subía fotos falsas de sus "hijas", que luego su propia familia descubrió que eran robadas a una mujer estadounidense que las había subido a Instagram.

Caso de Priscila Margot Quesada 3.jpeg

Al otro día, por la mañana, la mujer se contactó nuevamente con su hermano y le contó que ya habían nacido las mellizas, pero que sólo podía mostrarle a una porque la otra estaba en la incubadora. "Subió fotos de las bebés a sus estados y una suya pero después nos dimos cuenta de que estaban trucadas y otras habían sido sacadas de internet”, dijo.

Hasta hubo un falso mensaje de una supuesta enfermera que le avisaba a la familia que "casi no había probabilidades de que salga con vida". Perdido el rastro de Priscila, ambas familias se movilizaron por todos los hospitales buscándola. Sin éxito. No había ningún registro de un paciente llamado Priscila Quesada, más que de una vacunación que databa de años anteriores.

"No hagan lío donde no lo hay, no involucren a otras personas"

Desde el número de Whatsapp de Priscila Quesada se publicó un estado acompañado de una foto editada con la cara de Priscila. En realidad, era la imagen de una mujer estadounidense junto a su bebé recién nacida y que había sido subida a una red social.

"Tengo cáncer maligno, no pudieron hacer nada lamentablemente. Hace dos horas desperté por efecto de los medicamentos", comenzó el posteo.

"Puse la mejor cara para el momento de la foto. Verla al lado mío (por la bebé) me hace sentir más fuerte. La abracé y mi fuerza aumentó. Si decidí estar sola, respeten mi voluntad. No hagan lío donde no lo hay, no involucren a otros antes de saber todo", continuó.

caso de Priscila Margot Quesada.jpeg

"Yo he rogado para que no dieran información y poder pasar tranquila mi proceso, sin estar al lado de personas que si no les dijera lo que tengo no estarían conmigo (...) Mis bebés son lo único bueno que tengo (...) No quiero responder aún los mensajes en estos momentos quiero no pensar en lo que vendrá y disfrutar el momento", escribió.

Y cerró el mensaje: "No se preocupen estoy en buenas manos y en un lugar lindo".