El 18 de agosto de 1976, una tarea rutinaria de poda en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur terminó convirtiéndose en una de las crisis más peligrosas de la Guerra Fría. El objetivo era cortar las ramas de un árbol de álamo que bloqueaba la visibilidad de un puesto de observación del Comando de las Naciones Unidas en la Zona Desmilitarizada (DMZ).
En 1976, un árbol llevó a Estados Unidos a movilizar cientos de militares a Corea del Norte
El incidente del árbol en la frontera intercoreana en 1976 escaló a una demostración militar masiva de Estados Unidos y Corea del Sur, mostrando una firme respuesta a la agresión norcoreana.
Sin embargo, la intervención de soldados norcoreanos desencadenó un enfrentamiento que terminó con la vida de dos oficiales de Estados Unidos. Los militares Arthur Bonifas y Mark Barrett se encontraban supervisando los trabajos cuando fueron atacados por soldados norcoreanos armados con hachas. Ambos murieron a consecuencia de la agresión, mientras otros integrantes del grupo resultaron heridos.
El árbol de la zona desmilitarizada de Corea que se convirtió en el centro de una crisis internacional
El episodio pasó a conocerse como el incidente de la masacre con hachas de Panmunjom. La respuesta estadounidense llegó tres días después, el 21 de agosto, con la operación Paul Bunyan. En lugar de abandonar la tarea, Estados Unidos y Corea del Sur organizaron un despliegue militar de gran magnitud para terminar de cortar el árbol. La operación recibió su nombre del legendario leñador estadounidense Paul Bunyan, conocido por su fuerza extraordinaria.
La misión movilizó a cientos de militares, ingenieros militares, helicópteros y aviones de combate. Participaron 16 ingenieros del Ejército de Estados Unidos, 124 efectivos terrestres y 27 aeronaves, además de unidades de artillería. Tres bombarderos B-52 también sobrevolaron la zona como parte de la demostración de fuerza. Cerca de la península coreana se encontraba, además, el grupo de combate del portaaviones USS Midway.
Lo que parecía una simple poda terminó involucrando a las fuerzas militares más poderosas
Los ingenieros entraron en la zona con motosierras y hachas, protegidos por las fuerzas desplegadas. Esta vez, los soldados de Corea del Norte no intervinieron para impedir los trabajos. En aproximadamente 45 minutos, el álamo fue cortado, aunque los militares dejaron parte del tronco como un tocón.
La operación no se limitó a resolver un problema de visibilidad. Estados Unidos buscaba demostrar que no permitiría que el ataque contra sus oficiales quedara sin respuesta, pero también evitar una nueva confrontación directa. La tensión fue tan elevada que las autoridades estadounidenses contemplaron otras opciones militares, incluidos ataques contra instalaciones norcoreanas, aunque finalmente no se ejecutaron.
Días después, el líder norcoreano Kim Il-sung expresó su pesar por el incidente. La crisis también llevó a modificar las reglas de seguridad en el área de Panmunjom.
En pocas palabras
- Incidente en Corea: En 1976, la poda de un árbol en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur provocó la muerte de dos oficiales de Estados Unidos.
- Operación Militar: Como respuesta, EE. UU. y Corea del Sur desplegaron cientos de soldados, helicópteros y bombarderos para cortar el árbol en la Zona Desmilitarizada.
- Repercusiones: El incidente, conocido como la masacre con hachas, aumentó la tensión de la Guerra Fría y llevó a modificar las reglas de seguridad en la zona.