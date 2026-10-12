En 1976, un árbol llevó a Estados Unidos a movilizar cientos de militares a Corea del Norte

La misión movilizó a cientos de militares, ingenieros militares, helicópteros y aviones de combate. Participaron 16 ingenieros del Ejército de Estados Unidos, 124 efectivos terrestres y 27 aeronaves, además de unidades de artillería. Tres bombarderos B-52 también sobrevolaron la zona como parte de la demostración de fuerza. Cerca de la península coreana se encontraba, además, el grupo de combate del portaaviones USS Midway.

Lo que parecía una simple poda terminó involucrando a las fuerzas militares más poderosas

Los ingenieros entraron en la zona con motosierras y hachas, protegidos por las fuerzas desplegadas. Esta vez, los soldados de Corea del Norte no intervinieron para impedir los trabajos. En aproximadamente 45 minutos, el álamo fue cortado, aunque los militares dejaron parte del tronco como un tocón.

La operación no se limitó a resolver un problema de visibilidad. Estados Unidos buscaba demostrar que no permitiría que el ataque contra sus oficiales quedara sin respuesta, pero también evitar una nueva confrontación directa. La tensión fue tan elevada que las autoridades estadounidenses contemplaron otras opciones militares, incluidos ataques contra instalaciones norcoreanas, aunque finalmente no se ejecutaron.

Días después, el líder norcoreano Kim Il-sung expresó su pesar por el incidente. La crisis también llevó a modificar las reglas de seguridad en el área de Panmunjom.