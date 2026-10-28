Empleadas domésticas: escala salarial, monto por hora y sueldo mensual en noviembre de 2026

Escala salarial de noviembre de 2026 para empleadas domésticas

1. Primera categoría: Supervisores/as

(Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo)

Por hora con retiro: $4.923,44

$4.923,44 Por hora sin retiro: $5.339,08

$5.339,08 Mensual con retiro: $614.186,76

$614.186,76 Mensual sin retiro: $677.369,70

2. Segunda categoría: Personal para tareas específicas

(Cocineros/as contratados en forma exclusiva y toda otra tarea que requiera especial idoneidad)

Por hora con retiro: $4.695,59

$4.695,59 Por hora sin retiro: $5.093,82

$5.093,82 Mensual con retiro: $574.828,75

$574.828,75 Mensual sin retiro: $633.158,89

3. Tercera categoría: Caseros/as

(Personal que presta tareas con cuidado general y preservación de una vivienda donde habita por el contrato de trabajo)

Por hora: $4.447,11

$4.447,11 Mensual: $562.284,09 (Únicamente modalidad sin retiro)

4. Cuarta categoría: Asistencia y cuidado de personas

(Comprende la atención y cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes y adultos mayores)

Por hora con retiro: $4.447,11

$4.447,11 Por hora sin retiro: $4.918,66

$4.918,66 Mensual con retiro: $562.284,09

$562.284,09 Mensual sin retiro: $619.810,80

5. Quinta categoría: Personal para tareas generales

(Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y toda otra tarea típica del hogar)

Por hora con retiro: $4.170,52

$4.170,52 Por hora sin retiro: $4.447,11

$4.447,11 Mensual con retiro: $511.639,37

$511.639,37 Mensual sin retiro: $562.284,09

Adicionales y recargos vigentes

Al sueldo básico legal mínimo se le deben contemplar los siguientes conceptos en caso de corresponder:

Antigüedad: corresponde un recargo del 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, calculado sobre el sueldo mensual (se computa la antigüedad acumulada a partir del 1 de septiembre de 2020).

corresponde un recargo del con el mismo empleador, calculado sobre el sueldo mensual (se computa la antigüedad acumulada a partir del 1 de septiembre de 2020). Zona desfavorable: se aplica un plus del 31% adicional sobre los valores mínimos a las relaciones laborales que se desarrollen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido bonaerense de Patagones.

se aplica un plus del sobre los valores mínimos a las relaciones laborales que se desarrollen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido bonaerense de Patagones. Horas extraordinarias: las tareas realizadas fuera de la jornada habitual sufren un recargo del 50% en días hábiles y del 100% los días sábados después de las 13 horas, domingos y feriados.

Modalidad de contratación y liquidación

Aquellas trabajadoras que cumplan jornadas de 24 horas semanales o más con un mismo empleador deben ser liquidadas de forma mensual proporcional a las horas trabajadas. En tanto, para quienes realicen servicios por menos de 24 horas semanales, el esquema de pago se toma sobre el valor diario u hora fijado para su categoría.