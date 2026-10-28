Las empleadas domésticas percibirán un nuevo incremento en sus haberes a partir de noviembre de 2026. La actualización, acordada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) mediante la Resolución 6/2026, fija un aumento del 1,6% respecto de los salarios de octubre, al que se le suma la integración definitiva al salario básico del 25% restante de la suma no remunerativa de $20.000 otorgada originalmente en agosto.
Empleadas domésticas: escala salarial, monto por hora y sueldo mensual en noviembre de 2026
Con la actualización del 1,6% y la incorporación del último tramo de la suma fija no remunerativa al haber básico, se fijaron los pisos salariales de cada categoría para el anteúltimo mes del año.
Este ajuste forma parte del esquema paritario escalonado implementado para la segunda mitad del año (1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre), que culminará en diciembre con una última suba del 1,6%.
A continuación, los valores mínimos por hora y por mes correspondientes a cada categoría para las modalidades con y sin retiro:
Escala salarial de noviembre de 2026 para empleadas domésticas
1. Primera categoría: Supervisores/as
(Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo)
- Por hora con retiro: $4.923,44
- Por hora sin retiro: $5.339,08
- Mensual con retiro: $614.186,76
- Mensual sin retiro: $677.369,70
2. Segunda categoría: Personal para tareas específicas
(Cocineros/as contratados en forma exclusiva y toda otra tarea que requiera especial idoneidad)
- Por hora con retiro: $4.695,59
- Por hora sin retiro: $5.093,82
- Mensual con retiro: $574.828,75
- Mensual sin retiro: $633.158,89
3. Tercera categoría: Caseros/as
(Personal que presta tareas con cuidado general y preservación de una vivienda donde habita por el contrato de trabajo)
- Por hora: $4.447,11
- Mensual: $562.284,09 (Únicamente modalidad sin retiro)
4. Cuarta categoría: Asistencia y cuidado de personas
(Comprende la atención y cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes y adultos mayores)
- Por hora con retiro: $4.447,11
- Por hora sin retiro: $4.918,66
- Mensual con retiro: $562.284,09
- Mensual sin retiro: $619.810,80
5. Quinta categoría: Personal para tareas generales
(Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y toda otra tarea típica del hogar)
- Por hora con retiro: $4.170,52
- Por hora sin retiro: $4.447,11
- Mensual con retiro: $511.639,37
- Mensual sin retiro: $562.284,09
Adicionales y recargos vigentes
Al sueldo básico legal mínimo se le deben contemplar los siguientes conceptos en caso de corresponder:
- Antigüedad: corresponde un recargo del 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, calculado sobre el sueldo mensual (se computa la antigüedad acumulada a partir del 1 de septiembre de 2020).
- Zona desfavorable: se aplica un plus del 31% adicional sobre los valores mínimos a las relaciones laborales que se desarrollen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido bonaerense de Patagones.
- Horas extraordinarias: las tareas realizadas fuera de la jornada habitual sufren un recargo del 50% en días hábiles y del 100% los días sábados después de las 13 horas, domingos y feriados.
Modalidad de contratación y liquidación
Aquellas trabajadoras que cumplan jornadas de 24 horas semanales o más con un mismo empleador deben ser liquidadas de forma mensual proporcional a las horas trabajadas. En tanto, para quienes realicen servicios por menos de 24 horas semanales, el esquema de pago se toma sobre el valor diario u hora fijado para su categoría.
En pocas palabras
- Empleadas domésticas: percibirán un nuevo incremento salarial en noviembre de 2026.
- Actualización: el aumento del 1,6% se suma a la integración del 25% restante de la suma no remunerativa.
- Detalle de escala: se establecen los valores mínimos por hora y mes para cada categoría.