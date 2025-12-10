Esta infraestructura atravesará los Alpes y unirá dos países claves de la región. Con un presupuesto de más de 10.000 millones de euros este túnel deja asombrado, no solo a los ingenieros, sino al mundo entero. Te contamos de qué se trata.

Túnel de Base del Brennero

El túnel que unirá dos potencias y será el más largo del mundo: con 64 km atravesará los Alpes

Se trata del túnel Brennero, esta obra monumental unirá a Italia y Austria. Se trata de una infraestructura que forma parte del corredor europeo Escandinavia-Mediterráneo (o SCAN-MED) y tendrá el eje Múnich - Verona. El objetivo es facilitar la comunicación entre países salvando un imponente obstáculo natural: los Alpes.