El mundo se enfrenta a un hito de la ingeniería, con más de 64 kilómetros, se trata del túnel ferroviario más largo del planeta. Cuando se habla de este tipo de obras monumentales se las suele asociar con China, sin embargo, Europa no se queda atrás.
Esta infraestructura atravesará los Alpes y unirá dos países claves de la región. Con un presupuesto de más de 10.000 millones de euros este túnel deja asombrado, no solo a los ingenieros, sino al mundo entero. Te contamos de qué se trata.
El túnel que unirá dos potencias y será el más largo del mundo: con 64 km atravesará los Alpes
Se trata del túnel Brennero, esta obra monumental unirá a Italia y Austria. Se trata de una infraestructura que forma parte del corredor europeo Escandinavia-Mediterráneo (o SCAN-MED) y tendrá el eje Múnich - Verona. El objetivo es facilitar la comunicación entre países salvando un imponente obstáculo natural: los Alpes.
La construcción de este túnel se ha dilatado por años. Comenzó oficialmente en 2007, pero las excavaciones no arrancaron hasta 2015. Se espera que esta infraestructura concluya en el año 2032. Más allá de su tamaño, este túnel se lleva las miradas del mundo por otras razones.
¿Cómo es este túnel único en el mundo?
Según Brenner Base Tunnel, este túnel se destaca por:
- poseer dos tubos de 8,1 m de ancho cada uno, separados entre sí por una distancia de 40 a 70 m. con una longitud de 55 km
- cada uno de estos tubos cuenta con una sola vía, lo que significa que el tráfico ferroviario es unidireccional.
- los dos tubos están conectados cada 333 m mediante túneles laterales
- posee un túnel exploratorio que se encuentra entre los dos túneles principales, a unos 12 m por debajo de ellos, y con un diámetro de 5 m
- la altura del vértice es de 790 m sobre el nivel del mar
- recorre 64 km entre Tulfes/Innsbruck y Fortezza, lo que lo convierte en el tramo ferroviario subterráneo más largo del mundo