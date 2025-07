Los restos de comida, huesos y cualquier desperdicio orgánico pueden mantenerse completamente libres de olores mediante esta práctica. Una lectora del sitio CMU.fr compartió: "Durante muchos años he guardado mi basura en bolsas plásticas de productos en el congelador. Restos, huesos, cualquier cosa que atraiga moscas adentro o carroñeros afuera. No hay moscas, no hay zorrillos, no hay mapaches".

Cómo funciona este truco casero

El frío detiene el proceso de descomposición que genera los olores desagradables en nuestra basura. Cuando los desperdicios orgánicos se mantienen a temperatura ambiente, las bacterias se multiplican y producen gases que percibimos como mal olor. El congelador interrumpe esta actividad bacteriana de manera inmediata.