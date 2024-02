El trámite con el que los afiliados a PAMI pueden acceder a sus medicamentos de forma totalmente gratis

PAMI continuará garantizando el acceso a medicamentos de forma gratuita solo para aquellos grupos que demuestren una discapacidad o no cuenten con una cobertura médica contratada. Es decir, quienes no están en condiciones económicas o no tengan los recursos necesarios para pagar la totalidad del precio de los fármacos. La misma puede ser solicitada en unos simples pasos, que requieren de algunas documentaciones importantes como el certificado único de discapacidad.

Para acceder a este beneficio de medicamentos gratuitos del PAMI se debe realizar un trámite de forma presencial u online, según la comodidad del solicitante. Sin embargo, la parte más importante de esto es la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), que permite demostrar esta situación. La misma se encuentra en distintos formatos como en su versión digital, en la aplicación digital de Mi Argentina, y física las cuales son igual de válidas.

Quienes estén en condiciones de realizar este trámite, deben obtener un turno previo en el sitio web del PAMI que puede ser solicitado por el apoderado, un familiar a cargo o el mismo afiliado. Una vez hecho esto, se deben reunir los siguientes documentos: Documento Nacional de Identidad (DNI), credencial de afiliación, receta emitida por médico/a, historia clínica, formulario de pedido de medicamentos vía de excepción completado y el Certificado de discapacidad. Al presentar y realizar todos los pasos de forma correcta, el solicitante estará en condiciones de recibir esta cobertura médica de forma completa.