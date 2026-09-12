Durante la segunda mitad del siglo XX, los tanques se convirtieron en una pieza central de los ejércitos modernos. Argentina quiso tener uno propio. A mediados de la década de 1970 puso en marcha un ambicioso programa que terminaría dando origen al Tanque Argentino Mediano (TAM), un vehículo diseñado en cooperación con la industria alemana.
El tanque argentino que nació en los 70 y ahora vuelve al campo de batalla con tecnología de última generación
El Tanque Argentino Mediano nació en la década de 1970 y fue pensado para adaptarse a los distintos terrenos del país. Décadas después, una profunda modernización lo llevó a una nueva era tecnológica.
El resultado fue un vehículo pensado para las particularidades del territorio de Argentina. Era más liviano que un tanque de su categoría, con buena movilidad y capacidad para operar en ambientes muy diferentes. El programa contempló pruebas en zonas tan diversas como la cordillera de los Andes, la Patagonia y las regiones cálidas del norte del país.
Del TAM original al nuevo tanque TAM 2C-A2
Décadas después de su entrada en servicio, el Ejército decidió que reemplazar toda la flota no era la única alternativa. En cambio, comenzó a trabajar en la modernización profunda de los TAM. Así nació el programa TAM 2C, posteriormente evolucionado a la versión TAM 2C-A2, que busca extender la vida útil del blindado y actualizar sus principales sistemas de combate.
El primer gran paso llegó en julio de 2024, cuando fueron presentados los primeros TAM 2C-A2 modernizados. Meses después, el 20 de diciembre de ese año, el Ejército Argentino entregó 10 unidades y conformó con ellas el primer escuadrón equipado con esta nueva versión. Los tanques fueron destinados al Regimiento de Caballería de Tanques 8.
¿Qué diferencia a este tanque con el modelo anterior?
Uno de los cambios centrales es la incorporación de un sistema de control de tiro digitalizado, que permite mejorar la precisión y la adquisición de blancos. También se reemplazó el sistema hidráulico original de movimiento de la torre por uno eléctrico, aumentando su velocidad de respuesta.
Otra de las novedades es la capacidad de disparar con precisión mientras el vehículo se encuentra en movimiento. El sistema estabiliza la torre frente a las irregularidades del terreno, una característica fundamental para mantener la capacidad de combate mientras el tanque se desplaza.
La modernización también incorpora cámaras y visores térmicos, que permiten detectar y adquirir objetivos en condiciones de baja visibilidad y durante la noche. El Ejército señala además que el sistema puede operar en escenarios con humo, niebla y explosiones, y que incorpora capacidades para rastrear y localizar objetivos automáticamente.
Parte de esta actualización tecnológica se realizó con participación de la compañía israelí Elbit Systems, especializada en sistemas electrónicos y de defensa. El proceso, además, no se limitó a la incorporación de equipamiento extranjero. La modernización se lleva adelante en instalaciones del propio Ejército, particularmente en los talleres de la Dirección de Arsenales en Boulogne.
En pocas palabras
- TAM 2C-A2: El Ejército Argentino presentó la nueva versión modernizada de sus tanques, el TAM 2C-A2, con tecnología de última generación.
- Modernización: La actualización incluye un sistema de control de tiro digitalizado, torre eléctrica y capacidad de tiro en movimiento.
- Entrega: Se conformó el primer escuadrón con 10 unidades de esta nueva versión, destinadas al Regimiento de Caballería de Tanques 8.