El tanque argentino que nació en los 70 y ahora vuelve al campo de batalla con tecnología de última generación

El primer gran paso llegó en julio de 2024, cuando fueron presentados los primeros TAM 2C-A2 modernizados. Meses después, el 20 de diciembre de ese año, el Ejército Argentino entregó 10 unidades y conformó con ellas el primer escuadrón equipado con esta nueva versión. Los tanques fueron destinados al Regimiento de Caballería de Tanques 8.

¿Qué diferencia a este tanque con el modelo anterior?

Uno de los cambios centrales es la incorporación de un sistema de control de tiro digitalizado, que permite mejorar la precisión y la adquisición de blancos. También se reemplazó el sistema hidráulico original de movimiento de la torre por uno eléctrico, aumentando su velocidad de respuesta.

Otra de las novedades es la capacidad de disparar con precisión mientras el vehículo se encuentra en movimiento. El sistema estabiliza la torre frente a las irregularidades del terreno, una característica fundamental para mantener la capacidad de combate mientras el tanque se desplaza.

La modernización también incorpora cámaras y visores térmicos, que permiten detectar y adquirir objetivos en condiciones de baja visibilidad y durante la noche. El Ejército señala además que el sistema puede operar en escenarios con humo, niebla y explosiones, y que incorpora capacidades para rastrear y localizar objetivos automáticamente.

Parte de esta actualización tecnológica se realizó con participación de la compañía israelí Elbit Systems, especializada en sistemas electrónicos y de defensa. El proceso, además, no se limitó a la incorporación de equipamiento extranjero. La modernización se lleva adelante en instalaciones del propio Ejército, particularmente en los talleres de la Dirección de Arsenales en Boulogne.