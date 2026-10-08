El Súper Niño provocó una nevada atípica en el Paso Cristo Redentor y hay alerta en los conductores

Esta acumulación de nieve en la calzada, sumada a la presencia de viento blanco y las bajas temperaturas en la zona de cordillera, hace imposible la reapertura del Paso Cristo Redentor, por lo que los conductores tendrán que estar atentos a los canales oficiales para tener información precisa.

Super Niño en alta montaña: nieve y Paso Cristo Redentor

Frente a la acumulación de nieve en alta montaña, desde las Coordinaciones de Argentina y Chile emitieron un nuevo comunicado de prensa oficial para ratificar la interrupción total del tránsito en el Paso Cristo Redentor:

Los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor, teniendo en cuenta los informes técnicos de ambas vialidades, las Coordinaciones de Argentina y Chile, tiene que estar atentos a lo resuelto recientemente:

El túnel internacional continuará cerrado hasta nuevo aviso, debido a las condiciones climáticas desfavorables en alta montaña que no garantizan una transitabilidad segura en ruta.

que no garantizan una transitabilidad segura en ruta. Se informa a los usuarios que el estado actualizado del Sistema Cristo Redentor se comunica única y exclusivamente por este medio oficial: https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera

Alerta para conductores y transportistas en la Ruta 7

Debido al bloqueo preventivo en la alta montaña, cientos de camiones de carga pesada y vehículos particulares comienzan a acumularse en los aparcamientos de Uspallata y estaciones de servicio sobre la Ruta 7.

Las autoridades de Seguridad y Vialidad reiteraron el pedido de no emprender viaje hacia alta montaña hasta que no se disponga la reapertura oficial.

El pronóstico del tiempo señala que se esperan que persistan las nevadas débiles en alta montaña, entre este jueves y domingo, con posibilidades de reapertura del Paso Cristo Redentor la próxima semana, según el reporte de Maximiliano Viale, doctor en meteorología, en Radio Nihuil.