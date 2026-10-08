El Súper Niño provocó una nevada atípica en el Paso Cristo Redentor y hay alerta en los conductores

El pronóstico del tiempo en alta montaña está marcando un evento extraordinario, impulsado por el fenómeno del Súper Niño, volviendo a paralizar el tránsito en la frontera entre Argentina y Chile, en el paso Paso Cristo Redentor. Las inclemencias del tiempo siguen siendo atípicas en la cordillera para este mes de octubre y se aguarda por una pronta reapertura.
El Super Niño ya se está haciendo sentir con anomalías. Por estos días, está provocando un intenso e inusual temporal de nieve sobre el corredor internacional del Paso Cristo Redentor, sobre todo del lado de Chile, en Portillo, obligando a mantener cerrado el cruce y encendiendo las alarmas entre transportistas y automovilistas que tenían pensado cruzar de un lado para el otro.
La magnitud del temporal de nieve sorprendió tanto a las autoridades como a las vialidades de ambos países. En el sector del complejo fronterizo Los Libertadores, la acumulación de nieve alcanzó una cifra totalmente atípica de 1,40 metros de, marcando un escenario completamente inédito y fuera de todo registro habitual para el mes de octubre.
Esta acumulación de nieve en la calzada, sumada a la presencia de viento blanco y las bajas temperaturas en la zona de cordillera, hace imposible la reapertura del Paso Cristo Redentor, por lo que los conductores tendrán que estar atentos a los canales oficiales para tener información precisa.
Super Niño en alta montaña: nieve y Paso Cristo Redentor
Frente a la acumulación de nieve en alta montaña, desde las Coordinaciones de Argentina y Chile emitieron un nuevo comunicado de prensa oficial para ratificar la interrupción total del tránsito en el Paso Cristo Redentor:
Los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor, teniendo en cuenta los informes técnicos de ambas vialidades, las Coordinaciones de Argentina y Chile, tiene que estar atentos a lo resuelto recientemente:
- El túnel internacional continuará cerrado hasta nuevo aviso, debido a las condiciones climáticas desfavorables en alta montaña que no garantizan una transitabilidad segura en ruta.
- Se informa a los usuarios que el estado actualizado del Sistema Cristo Redentor se comunica única y exclusivamente por este medio oficial: https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera
Alerta para conductores y transportistas en la Ruta 7
Debido al bloqueo preventivo en la alta montaña, cientos de camiones de carga pesada y vehículos particulares comienzan a acumularse en los aparcamientos de Uspallata y estaciones de servicio sobre la Ruta 7.
Las autoridades de Seguridad y Vialidad reiteraron el pedido de no emprender viaje hacia alta montaña hasta que no se disponga la reapertura oficial.
El pronóstico del tiempo señala que se esperan que persistan las nevadas débiles en alta montaña, entre este jueves y domingo, con posibilidades de reapertura del Paso Cristo Redentor la próxima semana, según el reporte de Maximiliano Viale, doctor en meteorología, en Radio Nihuil.
En pocas palabras
- Super Niño: Provocó una nevada atípica que mantiene cerrado el Paso Cristo Redentor.
- Acumulación de nieve: Se registró 1,40 metros en el complejo Los Libertadores, interrumpiendo el tránsito entre Argentina y Chile.
- Alerta a conductores: El cruce permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por condiciones climáticas adversas y pronósticos.