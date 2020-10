El pueblo que se convirtió en una pequeña fortaleza donde no entró el Covid-19. Pese a estar en el departamento General López, en la provincia de Santa Fe, que está comprometido por el aumento del número de contagios, esta localidad no tuvo en seis meses ningún caso de coronavirus. Pese a estar ubicada en pleno departamento General López, donde los casos de Covid crecieron exponencialmente en las ciudades más populosas, la pequeña localidad de Aarón Castellanos se ha convertido en una “fortaleza” donde el coronavirus aún no ingresó.