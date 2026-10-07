El paso a Chile se encuentra cerrado desde el domingo al mediodía por el temporal de viento y nieve en alta montaña. Desde el Sistema Integrado Cristo Redentor, informaron que evalúan las condiciones climáticas para poder abrirlo el viernes, pero todo depende del pronóstico del tiempo.
El paso a Chile lleva casi 4 días cerrado y evalúan si el viernes pueden habilitarlo
El paso internacional permanece cerrado por las nevadas previstas hasta el viernes a las 7, mientras Vialidad Nacional trabaja para despejar la ruta
El mayor inconveniente es que se ha acumulado más de un metro de nieve de cada lado del túnel, y a pesar de que las máquinas de Vialidad Nacional están trabajando para limpiar la ruta, el temporal sigue y se produce una nueva acumulación.
La situación está vinculada principalmente con las condiciones meteorológicas en alta montaña. Según el comunicado oficial difundido este miércoles, el túnel internacional continuará cerrado debido a que las condiciones climáticas no garantizan una circulación segura por la ruta.
Qué indica el pronóstico del tiempo
El pronóstico mantiene el escenario complicado para las próximas horas. Desde la coordinación del Paso señalaron que se esperan nuevas nevadas desde este jueves y hasta las 7 de la mañana del viernes.
Recién después de ese horario comenzaría una mejora de las condiciones meteorológicas. La previsión es que hacia el mediodía del viernes pueda realizarse una evaluación de la transitabilidad y determinar si están dadas las condiciones para permitir el paso de vehículos.
La apertura dependerá del estado de la ruta
Por ahora, no existe una confirmación de que el Paso a Chile pueda abrir el viernes. La decisión dependerá de la evolución del tiempo, del trabajo de despeje y de que las autoridades puedan garantizar una circulación segura en todo el corredor internacional.
El comunicado oficial del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor recordó además que el estado actualizado del paso se informa únicamente a través de los canales oficiales, por lo que se recomienda a quienes tengan previsto viajar consultar esa información antes de dirigirse hacia la alta montaña.
En pocas palabras
- Paso a Chile: cerrado desde el domingo por nieve y viento, evalúan habilitarlo el viernes.
- Condiciones climáticas: se esperan más nevadas hasta el viernes a la mañana, con posible mejora hacia el mediodía.
- Habilitación: dependerá de la evolución del tiempo y el despeje de más de un metro de nieve acumulada.