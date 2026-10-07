El paso a Chile lleva casi 4 días cerrado y evalúan si el viernes pueden habilitarlo

Qué indica el pronóstico del tiempo

El pronóstico mantiene el escenario complicado para las próximas horas. Desde la coordinación del Paso señalaron que se esperan nuevas nevadas desde este jueves y hasta las 7 de la mañana del viernes.

Recién después de ese horario comenzaría una mejora de las condiciones meteorológicas. La previsión es que hacia el mediodía del viernes pueda realizarse una evaluación de la transitabilidad y determinar si están dadas las condiciones para permitir el paso de vehículos.

La apertura dependerá del estado de la ruta

Por ahora, no existe una confirmación de que el Paso a Chile pueda abrir el viernes. La decisión dependerá de la evolución del tiempo, del trabajo de despeje y de que las autoridades puedan garantizar una circulación segura en todo el corredor internacional.

El comunicado oficial del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor recordó además que el estado actualizado del paso se informa únicamente a través de los canales oficiales, por lo que se recomienda a quienes tengan previsto viajar consultar esa información antes de dirigirse hacia la alta montaña.