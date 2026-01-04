Cuando se habla de poder de la Fuerza área, no se trata solo de tecnología o velocidad. Los aviones de combate son, desde hace décadas, una de las expresiones más visibles de la capacidad industrial, militar y geopolítica de un país.
Cada exportación de aviones implica acuerdos estratégicos, alianzas a largo plazo y una fuerte influencia sobre el equilibrio regional. En ese escenario altamente competitivo, un país se mantiene muy por encima del resto y lidera el mercado global, incluso superando a China.
El país que más aviones de combate exporta: supera a China y es un gigante de la Fuerza Aérea
Ese país es Estados Unidos. Lejos de ser una novedad pasajera, su dominio en la exportación de aviones de combate es el resultado de una industria consolidada, con décadas de desarrollo tecnológico y una red de aliados que se extiende por todo el mundo. Modelos como el F-16, el F-15, el F/A-18 y, más recientemente, el F-35, se convirtieron en estándares de referencia para numerosas fuerzas aéreas. No solo vuelan bajo bandera estadounidense: operan en Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina.
A diferencia de China, cuya exportación de cazas sigue siendo limitada y concentrada en países específicos, Estados Unidos domina el mercado con una oferta que combina tecnología avanzada, interoperabilidad con sistemas de la OTAN y acuerdos de mantenimiento a largo plazo.
Los países que más aviones exportan
Comprar un avión de combate de Estados Unidos no es solo adquirir una aeronave, es ingresar a un ecosistema completo de entrenamiento, repuestos, actualizaciones y cooperación militar. Es decir, que cada avión vendido es también un vínculo político y militar que puede durar décadas.
Según Simple Flying, los países que más aviones exportan son
- Estados Unidos 1.071 aviones
- Francia 223 aviones
- Rusia 78 aviones
- China 94 aviones