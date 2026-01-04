Cada exportación de aviones implica acuerdos estratégicos, alianzas a largo plazo y una fuerte influencia sobre el equilibrio regional. En ese escenario altamente competitivo, un país se mantiene muy por encima del resto y lidera el mercado global, incluso superando a China.

Fabrica de aviones

El país que más aviones de combate exporta: supera a China y es un gigante de la Fuerza Aérea

Ese país es Estados Unidos. Lejos de ser una novedad pasajera, su dominio en la exportación de aviones de combate es el resultado de una industria consolidada, con décadas de desarrollo tecnológico y una red de aliados que se extiende por todo el mundo. Modelos como el F-16, el F-15, el F/A-18 y, más recientemente, el F-35, se convirtieron en estándares de referencia para numerosas fuerzas aéreas. No solo vuelan bajo bandera estadounidense: operan en Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina.