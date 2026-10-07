El importante cambio que decretó PAMI para el retiro de medicamentos

Documento de identidad: presentación del DNI en original.

presentación del DNI en original. Credencial digital: visualización de la credencial desde la aplicación Mi PAMI .

visualización de la credencial desde la aplicación . Token de seguridad: generación del código temporal dentro de la app para validar la operación en el sistema.

La implementación de este mecanismo digital se llevará a cabo de forma gradual. Desde el organismo aclararon que el sistema convivirá temporalmente con las modalidades tradicionales para garantizar que ningún afiliado vea interrumpida su atención mientras se adapta a la aplicación.

Cobertura garantizada hasta 2028 y modernización para farmacias

En el marco de este anuncio, el PAMI firmó una adenda al Convenio de Dispensa de Medicamentos junto a las cámaras farmacéuticas, extendiendo su vigencia hasta marzo de 2028. El acuerdo ratifica la continuidad del servicio en todas las farmacias adheridas de la red nacional.

Para las farmacias, el cambio implica una transformación operativa directa:

Eliminación progresiva del troquel: reemplazo del recorte en papel y la firma ológrafa por certificaciones de validación electrónica.

reemplazo del recorte en papel y la firma ológrafa por certificaciones de validación electrónica. Presentación digital: gestión automatizada de las recetas y recetas electrónicas directamente en el sistema.

gestión automatizada de las recetas y recetas electrónicas directamente en el sistema. Atención más rápida: reducción del tiempo de espera y trámites administrativos en el mostrador.

Nuevos controles de seguridad y cruce de datos fiscales

La reestructuración del sistema de PAMI para los medicamentos incorpora además herramientas tecnológicas destinadas a fiscalizar el uso eficiente de los recursos del organismo previsional: