El gran festejo por los 100 años de Felipe, el religioso más longevo de los hermanos Maristas

No solo fue un excelente docente, sino también un catequista comprometido y un gran motivador. Siempre dispuesto a escuchar, supo estar presente para quienes necesitaban un consejo, una palabra de aliento o simplemente un oído atento.

100 años del hermano Felipe, colegio Maristas.jpg

"Me produce una alegría enorme que en este día especial mis exalumnos se acerquen a saludarme. Me dicen que fui el mejor y no sé si realmente fue así", expresó con humildad, esbozando una sonrisa. Luego, con su característico sentido del humor, agregó: "Hoy mi único problema es la sordera, que no me permite conversar mejor".

A pesar de llevar décadas en Argentina, conserva intacto su encantador acento español, lo que, sumado a su carácter afable y su sabiduría, lo hace aún más entrañable. "En general, tuve excelentes alumnos y en mis clases no volaba ni un mosquito", recordó entre risas, dejando en claro que su disciplina siempre fue parte de su enseñanza.

Vivir con alegría y trabajar con pasión fueron siempre sus premisas. Su vida estuvo marcada por el orden, la disciplina y un equilibrio perfecto entre la vida religiosa marista, la exigencia académica y la ternura en el trato con los alumnos. Su excelente salud mental es prueba de esa armonía con la que transitó su camino.

Hermanos maristas en el cumple de 100 de felipe.jpg La comunidad del colegio de los hermanos Maristas celebró con alegría los 100 años de Felipe, educador, profesor y catequista en numerosas generaciones. Gentileza

Gran amante de la montaña, muchísimos exalumnos aún lo recuerdan con gratitud por su paciencia y dedicación a la hora de prepararlos para el ingreso a la universidad. Su vocación trascendió las aulas y se convirtió en una inspiración para generaciones enteras.

“Su devoción hacia María, su presencia y cercanía con los alumnos hicieron que se ganara el respeto de toda la comunidad”, lo definió el hermano Eutimio Rubio Sáez, representante legal del Colegio San José de los Hermanos Maristas, institución donde Felipe vive desde hace años.

hermano felipe 100 años.jpg

En medio del festejo, se proyectó un video con fotos que reflejaban distintos capítulos de su vida: su infancia en España, sus primeros pasos en la vocación, sus años como docente y su incansable labor como guía espiritual. Cada imagen despertó aplausos y emoción en los presentes, quienes celebraron no solo su centenario, sino también su ejemplo de vida.

Embed - Los 100 años del hermano Felipe

Los hermanos maristas son hombres consagrados a Dios, que siguen a Jesús al estilo de María, en comunidad, y se dedican especialmente a la educación de los niños y de los jóvenes, con más cariño por aquellos que más lo necesitan.

La principal diferencia entre un sacerdote y un hermano marista es que el primero está ordenado y administra sacramentos, mientras que el segundo no.

Embed - Los 100 años del hermano Felipe, un religioso que dedicó su vida a la educación

“Hermano marista, maestro apasionado, guía y ejemplo de vida. Con exigencia y cercanía enseñó matemática y física, pero sobre todo formó corazones con valores, fe y amor al prójimo”, expresaba uno de los mensajes del video.

Eutimio concluyó con palabras de profundo reconocimiento: “Siempre dispuesto a tender una mano, a brindar su tiempo y a motivar a cada joven a ser su mejor versión”.

Al recorrer su historia en imágenes, quedó claro que los 100 años de Felipe no solo son motivo de celebración, sino también de gratitud. Su legado sigue vivo en cada alumno que pasó por sus aulas, en cada vida que tocó con su sabiduría y en cada corazón que formó con amor y dedicación.