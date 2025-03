El "genio" de las inversiones que sedujo a amigos y terminó denunciado por una estafa millonaria

Alejandro Quiroga denunciado por estafas millonarias.jpeg Los denunciantes del señalado por estafa, Alejandro Quiroga, lo calificaron de "psicópata" y "genio". Además, aseguraron que los metió en un "esquema Ponzi" y que debe "más de un millón de dólares". La Justicia investiga el caso.

Dentro del esquema de inversiones que prometía, las ganancias oscilaban entre el 2% mensual en dólares y, en su punto máximo, un 12%. Algunos de los presuntos estafados relataron que Quiroga llegó a mencionar rendimientos del 20%, una cifra que decidieron no aceptar por lo poco creíble que les parecía.

Según lo que explicaba a los denunciantes, Quiroga obtenía "rentabilidades" para el fondo de inversión a través de la compra y venta de bonos de YPF, y todos coinciden en que este sería el plato fuerte de las supuestas ganancias, porque les decía que era dueño de una estación de servicio, que en realidad, mucho después, se dieron cuenta que le pertenecía a su suegro, Carlos Ruarte.

Además, siempre de acuerdo a los denunciantes, recibía camionetas las cuales ponía a "trabajar" en la mencionada empresa a cambio de retornos en dólares. "Él te convencía de que podía hacer estas inversiones porque él era el dueño de una de las estaciones de servicio de la petrolera", relató Matías González, otro de los supuestos damnificados.

Alejandro Quiroga denunciado por estafas millonarias (2).jpeg Desde el entorno del denunciado por estafa, Alejandro Quiroga, se comunicaron con Diario UNO. Aseguraron que existen las sumas adeudadas y que está haciendo convenios con algunos de los "damnificados".

Entre las tentadoras opciones que ofrecía a sus clientes, además, se encontraba la compra de dólares más baratos en Paraguay -como se puede escuchar en los audios que están al final de la nota- para luego venderlos en una cueva y obtener una diferencia; alquileres de propiedades en Chile, gestión de casas, planes del Procrear, planes de pago con concesionarias de autos y la compra de vehículos con un 20% de descuento.

La mayoría de las reuniones que mantenía con sus ahora acusadores se organizaban precisamente en la estación de su suegro, ubicada en Acceso Sur y Juan José Paso de Carrodilla. "Para cerrar el esquema, que los presuntos estafados catalogan como un Ponzi, Quiroga aseguraba que el rédito que obtenía por administrar el fondo era recibir entre un 3% y un 4% extra por cada operación. "Si te ofrecía 12% en bonos de YPF, él decía que en realidad le daban 15% y él se quedaba ese 3%. Hoy lo pienso y es una locura", explicó Carlos, otro de los denunciantes.

"Llegabas y sacaba café, medialunas y vos te comías el verso de que él era el dueño o que tenía algún poder sobre el negocio. Incluso, a veces te hacía pasar a las oficinas de la administración, donde también trabaja su esposa Lorena", dijo a este medio uno de los denunciantes.

Cómo "trabajaba" el maipucino denunciado por estafas

Las víctimas aportaron audios y videos en los que Alejandro Quiroga, el supuesto estafador, describe cómo funcionaba el fondo, alude -en tono amenazante- ser "titular de cuentas en el exterior para no ser rastreado", promete plazos de pagos y se incrimina respecto de sus deudas. Todo este material los denunciantes lo aportaron al fiscal para que investigue.

El presunto estafador de Maipú invitaba a sus inversores a fiestas.jpg El denunciado por estafa, Alejandro Quiroga, y uno de sus denunciantes, Xavier González. Este último lo invitó al casamiento de un familiar por la confianza que se tenían mutuamente.

Al igual que Leandro Cositorto de Generación Zoe, quien convencía a sus estafados de que vendieran todo lo que tenían para invertir, Quiroga, en una maniobra similar, les pedía a sus presuntas víctimas que saquen préstamos para el fondo:

Alejandro Quiroga convence a sus presuntas víctimas de sacar préstamos para invertir.mp3

Carlos, uno de los denunciantes, explicó que sacó "un préstamo de $2 millones a principio del 2024, del cual no vi un peso. Hoy lo estoy pagando y en tres años cuando lo termine de pagar voy a haber pagado tres veces más de lo que saqué".

"Tengo clientes que se están quedando a pata porque están vendiendo los autos para invertirlos. Otros que están vendiendo las casas porque es más rentable alquilar y poner la plata de la propiedad en el fondo", decía Quiroga.

Alejandro Quiroga explica cómo funciona el fondo de inversión.mp3

A mediados del 2024, una familia que lo denunció lo citó en una estación de servicio para pedirle explicaciones de las inversiones que han realizado. Hasta ahora, según confirmaron fuentes cercanas a estas personas, no tienen noticias de lo adeudado:

Embed - Un empresario que aseguraba ser dueño de una YPF en Maipú fue denunciado por estafas

Desde el entorno de Quiroga piden que no vaya preso para que pueda pagar

Diario UNO se comunicó con el entorno de Alejandro Quiroga, donde confirmaron los problemas judiciales y las faltas de pago del denunciado. Sin embargo, aseguraron que "las víctimas están firmando acuerdos y Quiroga está arreglando con algunos de ellos".

"Lo que intentamos es que no vaya preso, porque eso no beneficiaría a los estafados. Si está en la cárcel, no van a cobrar nada", deslizaron.

Alejandro quiroga, el hombre de Maipú denunciado por estafas millonarias.jpeg Del entorno del señalado por estafa, Alejandro Quiroga, afirmaron que "si va preso no va a poder cobrar nadie".

"Algunos de los que denuncian pretenden cobrar plata que no invirtieron", dijeron en referencia a que no estarían dispuestos a devolver los intereses.

Por otro lado, seis de los denunciantes entrevistados por este medio manifestaron que "no hemos sido contactados y tememos que solo cierre las deudas pequeñas". "Lo que sabemos es que a sus primos y hermanos les pagó el 25% de lo que habían invertido y que algunas personas que pusieron poca plata fueron cerrando acuerdos. Pero lo hace para mostrarle a la Justicia que está pagando", agregó una de las fuentes consultadas.

La palabra de algunos de los denunciantes del presunto estafador de Maipú

José, jubilado, en diálogo con Diario UNO explicó que tenía a su esposa con diabetes, su papá internado en Córdoba, y estaba desesperado por conseguir un ingreso extra para costear los viajes para visitar a su familiar que estaba muy comprometido de salud, y además, como no podía trabajar su pareja era necesario tener unos pesos de más.

"A mí me contó de Alejandro Quiroga un amigo que conocí hace 30 años, trabajé mucho tiempo con él y después nos hicimos muy cercanos. Era de mi confianza. Ahí me comentó que Quiroga estaba pagando un 5% en dólares mensual, por lo que decidí poner 1.000 dólares que tenía ahorrados".

"Yo ingresé la plata a principios de 2024 y jamás vi un peso. Mi amigo sí había retirado en varias oportunidades y le había pagado en tiempo y forma", contó.

Otros de los denunciantes, y quienes lograron que Alejandro Quiroga sea imputado por estafa, son los hermanos Matías y Xavier González. Ellos explicaron a este medio que "lo conocían desde hace muchos años, jugábamos juntos al fútbol con sus hermanos".

Según comentaron, el esquema era tentador porque lograron "probarlo": en un principio le iban dando cantidades pequeñas de dinero e iban retirando el capital inicial y las ganancias que prometía Quiroga. Después de varios meses de pagos constantes y puntuales, depositaron su confianza total en él y comenzaron a dejar su dinero acumulando intereses.

"Nosotros pusimos más de siete cifras, no lo podemos decir bien por una cuestión legal. Y también metimos a nuestro padre y a algunos amigos más porque todo parecía muy confiable. Después le conocimos la verdadera faceta", concluyeron.