El fin de semana arranca fresco y con lluvias que seguirán por lo menos hasta el miércoles

Para este sábado 10 de octubre, no se emitieron alertas y no se esperaban precipitaciones en el llano, según el pronóstico extendido de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia. Sin embargo, en zonas del área metropolitana caían algunas gotas desde temprano. Se prevé una jornada mayormente nublada con leve ascenso térmico y vientos leves del noreste, además de nevadas débiles en alta montaña. La mínima se ubicaría entre 7 °C y 9 °C, y la máxima rondaría los 16 °C.

El pronóstico del tiempo para el domingo en Mendoza

El domingo se espera un modesto ascenso de los termómetros, alcanzando máximas de 18 °C a 22 °C y mínimas de 8 °C a 10 °C. Hacia la tarde o noche, se anticipa el retorno de la inestabilidad con lluvias aisladas en el llano y continuidad de nieve en el sector andino.