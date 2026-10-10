El fin de semana arranca fresco y con lluvias que seguirán por lo menos hasta el miércoles

El pronóstico meteorológico para Mendoza anticipa un fin de semana con ambiente fresco y nubosidad constante, acompañado de episodios de lluvias aisladas y nevadas en la zona de la cordillera. El ingreso de aire frío del Sur acotará el ascenso de las temperaturas, recomendando el uso de abrigo durante las mañanas y noches.
Para este sábado 10 de octubre, no se emitieron alertas y no se esperaban precipitaciones en el llano, según el pronóstico extendido de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia. Sin embargo, en zonas del área metropolitana caían algunas gotas desde temprano. Se prevé una jornada mayormente nublada con leve ascenso térmico y vientos leves del noreste, además de nevadas débiles en alta montaña. La mínima se ubicaría entre 7 °C y 9 °C, y la máxima rondaría los 16 °C.
El pronóstico del tiempo para el domingo en Mendoza
El domingo se espera un modesto ascenso de los termómetros, alcanzando máximas de 18 °C a 22 °C y mínimas de 8 °C a 10 °C. Hacia la tarde o noche, se anticipa el retorno de la inestabilidad con lluvias aisladas en el llano y continuidad de nieve en el sector andino.
La tendencia para el comienzo de la próxima semana indica que el patrón meteorológico mantendrá marcas térmicas contenidas. El lunes se presentará mayormente nublado con probabilidades de precipitaciones aisladas, mínimas de 8 °C a 9 °C y máximas de 18 °C.
Perspectivas de lluvias para la semana
El martes continuarán las marcas frescas con una mínima de 12 °C y máxima de 17 °C, y probabilidad de lluvias débiles.
El miércoles se registrará un ligero descenso de la temperatura máxima a 16 °C, con una mínima de 11 °C y nubosidad variable, manteniendo la tendencia de días frescos en Mendoza. Continúan las lloviznas y las nevadas en el sector cordillerano.