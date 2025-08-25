El espejo del baño puede ser reemplazado: las tendencias que lo dejarían obsoleto

Una de las opciones más recomendadas para reemplazar al espejo es el uso de los denominados paneles opacos con luces LED, el cual pueden darle a tu baño amplitud sin ningún tipo de reflejos.

Por otro lado, las pantallas inteligentes en el baño, principalmente en forma de espejos interactivos, son una tendencia emergente en el diseño de interiores para 2025. Estos espejos digitales ofrecen funciones como ver la hora, el clima, noticias o incluso series de televisión, además de personalizar la iluminación.

pantallas, baño Las pantallas del baño pueden reemplazar a los espejos tradicionales

Con un enfoque en la mezcla de tonos cálidos y fríos como latón, cobre y cromo, así como en materiales como el acero inoxidable y el níquel, para un aspecto moderno y limpio, otra de las tendencias en el baño del hogar puede ser el uso de metales pulidos.

Los 3 motivos de este cambio