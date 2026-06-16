El equipo de Counter Strike que representa a Argentina en el mundial e hizo historia al ganarle a los mejores

luchov Luchov, uno de los protagonistas de esta histórica participación de 9z.

El debut con festejo frente a Parivision renovó las expectativas de los fanáticos, que aumentaron de forma notable luego de la victoria contra Team Vitality, el actual número uno del ranking global.

Hazaña total

El quinteto titular demostró mucha fortaleza mental en los momentos de mayor presión. A pesar de sufrir dos caídas seguidas frente a competidores duros, el grupo reaccionó a tiempo en la última oportunidad del formato suizo. El triunfo definitivo ante el elenco asiático desató las celebraciones en las redes sociales.

Los entrenadores valoraron el sacrificio de los jugadores mediante los canales oficiales del club. El mensaje de la institución remarcó el sufrimiento diario para conquistar cada una de las series en Alemania. La acción de este mundial de Counter Strike continuará en el microestadio LANXESS Arena, un espacio histórico para la comunidad de los videojuegos.

Embed - 9Z vs MONGOLZ || IEM Cologne Major 2026 || Stage 3 || Ronda #5 || BO3 || HIGHLIGHTS

Resultados

La campaña de 9z en la tercera etapa dejó marcadores muy variados frente a los distintos rivales del circuito:

Victoria por 2 a 1 ante Parivision (13-1 en Overpass, 8-13 en Dust II y 13-9 en Inferno).

Victoria por 2 a 1 ante Team Vitality (4-13 en Inferno, 13-9 en Mirage y 13-11 en Dust II).

Derrota por 2 a 1 ante Team Spirit (16-12 en Overpass, 13-16 en Mirage y 14-16 en Dust II).

Derrota por 2 a 0 ante Aurora (1-13 en Nuke y 5-13 en Dust II).

Victoria por 2 a 0 ante The MongolZ (13-8 en Inferno y 13-8 en Overpass).

Los cruces de los cuartos de final comenzarán el próximo dieciocho de junio.