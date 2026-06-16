El equipo de Counter Strike que representa a Argentina en el mundial e hizo historia al ganarle a los mejores

La escena de los deportes electrónicos vive un momento único para Sudamérica. El equipo representante de Argentina 9z aseguró su lugar en la etapa definitiva del Major de Colonia, en Alemania. Este torneo internacional equivale al mundial de Counter Strike, el juego de disparos más popular del circuito competitivo.
La clasificación representó una hazaña inédita que ubicó a la organización en el nivel más alto del planeta.
El camino en la tercera fase del campeonato resultó muy exigente para el plantel. La escuadra de Argentina sumó tres victorias clave para meterse entre los seis mejores del certamen.
El debut con festejo frente a Parivision renovó las expectativas de los fanáticos, que aumentaron de forma notable luego de la victoria contra Team Vitality, el actual número uno del ranking global.
Hazaña total
El quinteto titular demostró mucha fortaleza mental en los momentos de mayor presión. A pesar de sufrir dos caídas seguidas frente a competidores duros, el grupo reaccionó a tiempo en la última oportunidad del formato suizo. El triunfo definitivo ante el elenco asiático desató las celebraciones en las redes sociales.
Los entrenadores valoraron el sacrificio de los jugadores mediante los canales oficiales del club. El mensaje de la institución remarcó el sufrimiento diario para conquistar cada una de las series en Alemania. La acción de este mundial de Counter Strike continuará en el microestadio LANXESS Arena, un espacio histórico para la comunidad de los videojuegos.
Resultados
La campaña de 9z en la tercera etapa dejó marcadores muy variados frente a los distintos rivales del circuito:
- Victoria por 2 a 1 ante Parivision (13-1 en Overpass, 8-13 en Dust II y 13-9 en Inferno).
- Victoria por 2 a 1 ante Team Vitality (4-13 en Inferno, 13-9 en Mirage y 13-11 en Dust II).
- Derrota por 2 a 1 ante Team Spirit (16-12 en Overpass, 13-16 en Mirage y 14-16 en Dust II).
- Derrota por 2 a 0 ante Aurora (1-13 en Nuke y 5-13 en Dust II).
- Victoria por 2 a 0 ante The MongolZ (13-8 en Inferno y 13-8 en Overpass).
Los cruces de los cuartos de final comenzarán el próximo dieciocho de junio.