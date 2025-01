El artista latino más escuchado del planeta lanzará su nuevo disco

En X, los usuarios descubrieron que si se mira las coordenadas en Street View, se pueden ver los títulos de esas canciones en esos lugares en concreto. Algunos de los nombres que descubrieron los fans son "Bokete", "Voy a llevarte pa PR", "San Juan", Ponce". Otros títulos todavía son un misterio.

Bad Bunny.jpg Adelantos de las canciones del nuevo disco de Bad Bunny que descubrieron los fans en X.

Las palabras de Bad Bunny

El cantante de "Tití me preguntó" habló con Spotify y comentó que lleva un año trabajando en el nuevo álbum. "Lo que puedo decir de este disco es bien fácil de escuchar. (...) El álbum que he hecho me gusta porque cada uno siempre tiene algo especial que aprendo o que vivo alguna etapa en mi vida, algo especial. Creo que este disco es uno de mis favoritos", expresó Bad Bunny.

"DTmF" enmarca la importancia del presente. Según explicó el artista puertorriqueño, para él las fotos "son momentos vividos, recuerdos del pasado". Generalmente, no acostumbra a subir posteos o historias en las redes sociales, ya que prefiere "vivir el presente". Sin embargo, con el paso de los años, se dio cuenta que le resultaba difícil recordar algunos momentos de su vida. Por esto, sentenció en su discurso: "Debí tirar más fotos, haber vivido más, haber amado más cuando pude...".