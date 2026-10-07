El árbol definitivo para patios chicos: resiste la sequía, da frutos y no levanta el piso con sus raíces

Se trata de una especie sumamente noble que se ha convertido en la gran estrella de los hogares debido a su versatilidad. A diferencia de otros ejemplares invasivos, este árbol cuenta con un sistema radicular pivotante y poco expansivo, lo que garantiza total seguridad para las estructuras de tu casa.

Muchas personas temen plantar árboles en el jardín por los daños que causan.

Ciruelo, el rey indiscutido de los espacios chicos

Más allá de no dañar los pisos, este árbol reúne características excepcionales que lo vuelven indispensable para cualquier casa con metros cuadrados acotados: