El amor de hermanos, un vínculo único que no conoce de discapacidad ni límites

Nacho Pavesi discapacidad.jpg Una mala praxis generó una parálisis cerebral en Nacho, que es un chico feliz y con dos trabajos. Gentileza

Pero eso no es todo. También desempeña una labor fundamental en La Bodeguita, un restaurante del barrio privado Mendoza Norte. Allí, lleva el control de stock: “Cuenta gaseosas, platos, cubiertos y todo lo necesario. Inspecciona con una planilla qué insumos hay y cuáles faltan, para que luego salgan a comprarlos”, relata su hermana.

Valentina e Ignacio tienen otro hermano menor, Benjamín. Son hijos de Fernanda, profesora de Educación Física, y de Adrián, licenciado en Sistemas.

Hermanos, un vínculo único de amor y complicidad

Valentina y Nacho no sólo son hermanos, son inseparables. “Nos llevamos dos años y nos morimos de risa juntos. Ojo, también peleamos, tenemos nuestros códigos internos. Si bien él no se comunica como nosotros, tiene su propia forma. Me dice 'Titi', tiene sus propias palabras y creo que cualquiera podría entenderlo si se toma un poquito de tiempo”, expresa Valentina con una sonrisa.

Familia completa, nacho discapacidad hermana.jpg "En casa me enseñaron que no todos tienen herramientas para abordar a una persona con discapacidad. Y es muy fácil", dijo Valentina. Gentileza

Ahora que ella está por sacar el carnet de conducir, Nacho ya tiene planes: “Quiere que lo lleve a comer a la montaña y me invitó con su sueldo”, cuenta entre risas.

Cuando iban juntos al colegio secundario Santa María, compartían los recreos conversando, y las charlas se extendían en casa. “Él me contaba todo lo que hacía y lo que planeaba para el día. Ojo, con mi hermano menor tengo la misma relación”, advierte.

La lucha por la verdadera inclusión

Valentina ha atravesado distintas etapas en su vida respecto a la discapacidad. “Me crié con Nacho y lo veo igual que a todo el mundo”, señala. Sin embargo, con el tiempo entendió que la sociedad no siempre lo percibe de la misma manera. “Hubo momentos en los que me enojé porque pensaba: ‘No es tan difícil, solo hay que hacer un esfuerzo y tratar de entenderlo, incluirlo’".

nacho y valentina discapacidad.jpg Unión y complicidad infinitas entre hermanos: Valentina y Nacho. Gentileza

Gracias a sus padres, comprendió que muchas personas simplemente no saben cómo acercarse o cómo incluir a alguien con discapacidad. Lejos de quedarse de brazos cruzados, decidió actuar. Así nació "En los zapatos de otro", una cuenta de Instagram donde busca concientizar y generar impacto en la sociedad. “Siempre trato de enseñar, ya sea en la escuela o en la calle, cómo tratar a alguien como Nacho”.

Tiempo atrás, toda la familia corrió una carrera en Villavicencio de 12 kilómetros, donde participaron profesores del colegio. “Eso ayudó mucho a hablar de inclusión”, asegura.

“La verdadera inclusión se logra con pequeñas acciones”

Valentina lo tiene claro: la inclusión real se logra con pequeñas acciones que pueden marcar grandes diferencias. “Nos hemos propuesto demostrar que es muy fácil incluir. Y hay que hacerlo desde lo más simple: ofreciendo empleo, dando un espacio donde el otro se sienta útil y valorado”.

discapacidad valentina, nacho y benja.jpg "Mi hermano puede hacer de todo, lo veo completamente igual al resto", dice Valentina, su hermana y mejor amiga. Gentileza

Y deja una frase que es un mensaje para todos: “Me crié con mi hermano y sé que es muy fácil incluir. No tenemos idea de lo mucho que podemos hacer con tan poco. Siempre repito lo mismo: el límite de una persona con discapacidad lo ponemos nosotros”.

Porque, al final del día, reitera, convencida, la verdadera inclusión empieza con una mirada diferente, con un corazón abierto y con el deseo de caminar, aunque sea por un instante, en los zapatos de otro.