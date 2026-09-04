Las autoridades del Aeropuerto Francisco Gabrielli, de Mendoza, informaron que suspendieron las operaciones por aproximadamente 3 horas luego de un aterrizaje de emergencia en una de sus pistas. Esto generó demoras en las partidas y varios pasajeros quedaron varados.
No salen ni llegan aviones
El aeropuerto quedó fuera de servicio por 3 horas tras un aterrizaje de emergencia
La medida fue luego del aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de un avión Pampa de la IV Brigada Aérea que hacía prácticas. El operativo demorará 3 horas
Ocurrió pasadas las 11 de este viernes luego que un avión Pampa de la IV Brigada Aérea tuvo un desperfecto cuando realizaba las prácticas habituales.
Según indicaron, el piloto se habría quedado sin luces en pleno vuelo y pidió permiso a la torre de control del Aeropuerto para aterrizar de emergencia.
La nave quedó al costado de la pista y aseguraron que el piloto está en perfectas condiciones, pero el operativo para correr el Pampa del lugar va a demorar al menos 3 horas.
Como consecuencia, varios vuelos fueron demorados y reprogramados.
Noticia en desarrollo.
En pocas palabras
- Aeropuerto fuera de servicio: se suspendieron las operaciones por 3 horas tras un aterrizaje de emergencia.
- Causa del aterrizaje: un avión Pampa de la IV Brigada Aérea tuvo un desperfecto con sus luces.
- Consecuencias: se generaron demoras en partidas y varios pasajeros quedaron varados.
Resumen generado por Thinkindot AI