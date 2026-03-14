Desafío matemático: ¿cuánto es (20 + 20 + 10) ÷ (20 + 5)?

La regla que sí o sí debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de solución en los cálculos mixtos es conocida como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction). Comprende los siguientes pasos.

Primer paso: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).

Segundo paso: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Tercer paso: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Cuarto paso: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Hay que respetar este orden para llegar al resultado correcto, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (20 + 20 + 10) ÷ (20 + 5)?.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones- y luego las sumas o restas.

a) (20 + 20 + 10) ÷ (20 + 5)

b) (40 + 10) ÷ (25)

Paso 2: hay que resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, siempre que estos hayan sido resueltos.

c) 50 ÷ 25

d) Resultado final: 5

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Obtener el resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro Tu cerebro funcionará mejor si te animás a un buen desafío matemático.

Llegar a la solución en este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.