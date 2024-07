Deja como nuevo tu colchón usando este efectivo truco de limpieza

manchas colchon 2.jpg

Truco de limpieza para dejar tu colchón como nuevo

Aunque uno no se da cuenta, y muchas veces no entiende cómo, con el paso del tiempo el colchón comienza no solo a gastar sus resortes, sino también a mostrar este desgaste a través de manchas que se generan en todo este elemento clave para la hora de dormir.

Sumado a estas manchas, es de conocimiento común que también es un elemento que suele llenarse de ciertas bacterias y bichos, como los ácaros, por lo cual mantener una limpieza acorde y una desinfección correcta es clave para mantener de una manera óptima el colchón.

Si bien con los resortes no se pueden hacer nada, existe un truco de limpieza que te ayudará a recuperar y olvidarte de todas esas manchas que cubren lo largo y ancho del colchón, y eliminarán por completo todos esos ácaros que pueden estar dando vueltas por él.



El ingrediente estrella y único protagonista de este truco de limpieza es el bicarbonato de sodio.

Para poder llevar a cabo este paso a paso del truco de limpieza tan solo deberás colocar bicarbonato de sodio de manera espolvoreada sobre el colchón, dejarlo actuar durante 3 horas mínimamente y luego aspirar el ingrediente.