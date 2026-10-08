El presidente José Antonio Kast decretó zona de catástrofe para la comuna de Las Condes, luego del aluvión que este jueves 8 de octubre golpeó el sector de San Carlos de Apoquindo.
Decretaron zona de catástrofe a Las Condes tras aluvión que reportó 6 heridos, entre ellos un bebé
La medida busca concentrar todos los recursos del Estado en la emergencia. Mientras tanto, miles de familias enfrentan casas inundadas, clínicas cerradas y un viernes sin clases
La decisión se tomó tras la información analizada en el Cogrid regional. “Es necesario disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia”, señaló el presidente Kast.
La emergencia obligó además al gobierno a postergar la promulgación de la Ley de Reconstrucción, que estaba prevista para este viernes.
El impacto del aluvión
Más allá del decreto, el impacto se mide en la vida cotidiana. Decenas de viviendas se inundaron sin que sus dueños pudieran hacer mucho por evitarlo. El delegado presidencial, Germán Codina, informó de seis heridos, entre ellos una mujer con fractura expuesta, según el gobernador Claudio Orrego. Los daños materiales no estaban cuantificados hasta el momento.
El gobierno anunció, además, un refuerzo de la vigilancia policial en las viviendas evacuadas.
Otras medidas de emergencia
Senapred decretó Alerta Roja para las comunas de cordillera y precordillera: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. También emitió una alerta SAE que pedía mantenerse en pisos superiores, y se activó un puesto de mando con Bomberos, Carabineros, Samu, Senapred y la municipalidad.
La salud también se vio afectada. La Clínica UC suspendió urgencias y atenciones ambulatorias el jueves y el viernes, y pidió a los pacientes no acudir a la sede de San Carlos de Apoquindo.
La Clínica Universidad de los Andes aseguró que sus áreas críticas no se vieron comprometidas, desmintió imágenes que mostraban inundaciones en sus pabellones y reconoció solo un ingreso puntual de agua en una sala de espera. Aun así, las calles anegadas impedían entrar o salir del recinto.
Cómo ocurrió
Poco después de las 5 de la tarde, una nube oscura descargó una lluvia intensa sobre la precordillera. El agua y el barro bajaron por las calles General Blanche, Francisco Bulnes Correa y Quebrada Honda, y micros y autos quedaron atrapados. El agua llegó después hasta la Plaza Los Dominicos y generó congestión en varios puntos de la capital.
El episodio ocurrió tras el octubre más lluvioso de que se tenga registro, en el marco del El Niño más potente desde que hay mediciones. El climatólogo Raúl Cordero (USACH) lo había advertido horas antes: un fenómeno extraordinario hace esperables eventos extraordinarios.
En pocas palabras
- Zona de catástrofe: Se decretó en Las Condes tras un aluvión que dejó seis heridos y afectó a miles de personas.
- Impacto en la vida cotidiana: Decenas de viviendas inundadas y clases suspendidas en diez comunas afectadas.
- Medidas de emergencia: Se reforzó la vigilancia policial y se activaron puestos de mando con diversos equipos.