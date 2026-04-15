Decile adiós a pagar con QR o hacer transferencias a CBU, CVU o alias

Además, la entidad que propone esta nueva forma de pago tiene en carpeta varias aplicaciones de esta tecnología, trasladando los usos del QR al NFC, entre ellos:

Pagos con transferencia: el pago habitual con QR pero con NFC.

el pago habitual con QR pero con NFC. Cash out transferencias: la posibilidad de extraer efectivo, apoyando el celular.

la posibilidad de extraer efectivo, apoyando el celular. Viajes con transferencias: para abonar el pasaje del transporte público, aunque este proyecto será a más largo plazo.

Las entidades interesadas en jubilar al QR y la transferencia a alias o CBUV y CVU mantienen una hermeticidad a toda prueba: hay aspectos técnicos y regulatorios a tener en cuenta. Sin embargo, ya empezaron a mover sus fichas, lo que da a entender que será la nueva forma de pago dentro del corto y mediano plazo.

samsung nfc (3).png Los dos smartphone de Samsung que tienen NFC y se destacan en el 2024.

Según informó el sitio iProUP, COELSA mantuvo reuniones técnicas con bancos y fintech que operan en Argentina la semana pasada para comenzar con los despliegues. El mismo sitio publicó que un ejecutivo del sector adelantó que la firma confirmó que se usará "la misma mensajería que los pagos QR y método de captura QR vía NFC".