Al parecer los códigos QR y las transferencias a alias, CBU o CVU serán cosa del pasado dentro de poco tiempo. La empresa COELSA presentó una alternativa para que las transferencias de dinero con cuentas bancarias o fintech(pagos digitales), se hagan acercando los celulares para que se envíe dinero entre usuarios.
Decile adiós a pagar con QR o hacer transferencias a CBU, CVU o alias
La empresa COELSA, que compensa las transferencias de bancos y fintech, anunció una novedadosa manera que redefine el tablero de los pagos virtuales en la Argentina
No son pocos los protagonistas del mercado que quieren ser los primeros en usar este nuevo método de pago.
Transferencias sin alias ni CVU/CBU
La novedad hizo un gran estruendo en la industria financiera. Las transferencias cuenta a cuenta (A2A) usando el chip NFC de los celulares son una realidad en algunos países, pero llevan relativamente poco tiempo en Argentina. De hecho, nuestro país sería el primer mercado latinoamericano en adoptarlas.
Además, la entidad que propone esta nueva forma de pago tiene en carpeta varias aplicaciones de esta tecnología, trasladando los usos del QR al NFC, entre ellos:
- Pagos con transferencia: el pago habitual con QR pero con NFC.
- Cash out transferencias: la posibilidad de extraer efectivo, apoyando el celular.
- Viajes con transferencias: para abonar el pasaje del transporte público, aunque este proyecto será a más largo plazo.
Las entidades interesadas en jubilar al QR y la transferencia a alias o CBUV y CVU mantienen una hermeticidad a toda prueba: hay aspectos técnicos y regulatorios a tener en cuenta. Sin embargo, ya empezaron a mover sus fichas, lo que da a entender que será la nueva forma de pago dentro del corto y mediano plazo.
Según informó el sitio iProUP, COELSA mantuvo reuniones técnicas con bancos y fintech que operan en Argentina la semana pasada para comenzar con los despliegues. El mismo sitio publicó que un ejecutivo del sector adelantó que la firma confirmó que se usará "la misma mensajería que los pagos QR y método de captura QR vía NFC".