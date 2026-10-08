De qué se trata la certificación en inteligencia artificial que lanza la UNCuyo para estudiantes y profesionales

Un fuerte cruce televisivo se dio en el búnker de La Casa del Mundial entre los candidatos al rectorado de la UNCUYO, exponiendo miradas totalmente opuestas sobre la oferta académica de la institución.

En esta primera etapa, podrán participar los estudiantes del Programa Líderes de la FCE UNCUYO, quienes tendrán la posibilidad de poner a prueba sus conocimientos y certificar sus habilidades.

Cómo funciona la certificación en inteligencia artificial de la UNCUYO

A diferencia de un examen tradicional o de un curso centrado en el manejo de programas, la propuesta utiliza una plataforma digital que presenta simulaciones de situaciones laborales. Allí, cada participante debe resolver una problemática concreta con ayuda de la inteligencia artificial.

El sistema no evalúa solamente el resultado obtenido. También observa cómo el estudiante utiliza la tecnología, qué información verifica, qué decisiones toma y de qué manera justifica sus elecciones.

El marco de evaluación contempla cuatro dimensiones: uso productivo, para reconocer oportunidades en las que la IA puede aportar valor; conocimiento aplicado, para comprender sus capacidades y limitaciones; orquestación del trabajo humano-IA, para organizar tareas entre personas y sistemas; y criterio profesional, para evaluar resultados y tomar decisiones responsables.

El ingreso concreto y responsable al mundo de las IA, una temática que la UNCuyo pone en relieve. Imagen ilustrativa.

Estas áreas se desglosan en 16 habilidades observables y medibles durante la interacción con la plataforma.

La propuesta parte de una premisa central: conocer la inteligencia artificial no significa necesariamente saber utilizarla de manera adecuada en el trabajo.

Tras esta primera experiencia, la UNCuyo prevé ampliar el acceso a estudiantes, docentes y personal de apoyo. El objetivo es generar nuevas oportunidades para desarrollar y certificar competencias vinculadas con la IA, en un contexto de transformación de las actividades profesionales.