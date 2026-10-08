La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) incorporará una nueva certificación para evaluar las competencias necesarias para utilizar inteligencia artificial (IA) en el ámbito profesional.
De qué se trata la certificación en inteligencia artificial que lanza la UNCuyo para estudiantes y profesionales
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo impulsará una certificación que evalúa habilidades prácticas para trabajar con inteligencia artificial
La iniciativa busca ir más allá del conocimiento de herramientas específicas y poner el foco en cómo las personas aplican esta tecnología para resolver problemas concretos, verificar resultados y tomar decisiones.
El proyecto se desarrolla a partir del Marco de Competencias del Profesional Aumentado por IA y es impulsado por la empresa Aumenta AI, junto con la FCE de la UNCUYO, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA) y la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).
En esta primera etapa, podrán participar los estudiantes del Programa Líderes de la FCE UNCUYO, quienes tendrán la posibilidad de poner a prueba sus conocimientos y certificar sus habilidades.
Cómo funciona la certificación en inteligencia artificial de la UNCUYO
A diferencia de un examen tradicional o de un curso centrado en el manejo de programas, la propuesta utiliza una plataforma digital que presenta simulaciones de situaciones laborales. Allí, cada participante debe resolver una problemática concreta con ayuda de la inteligencia artificial.
El sistema no evalúa solamente el resultado obtenido. También observa cómo el estudiante utiliza la tecnología, qué información verifica, qué decisiones toma y de qué manera justifica sus elecciones.
El marco de evaluación contempla cuatro dimensiones: uso productivo, para reconocer oportunidades en las que la IA puede aportar valor; conocimiento aplicado, para comprender sus capacidades y limitaciones; orquestación del trabajo humano-IA, para organizar tareas entre personas y sistemas; y criterio profesional, para evaluar resultados y tomar decisiones responsables.
Estas áreas se desglosan en 16 habilidades observables y medibles durante la interacción con la plataforma.
La propuesta parte de una premisa central: conocer la inteligencia artificial no significa necesariamente saber utilizarla de manera adecuada en el trabajo.
Tras esta primera experiencia, la UNCuyo prevé ampliar el acceso a estudiantes, docentes y personal de apoyo. El objetivo es generar nuevas oportunidades para desarrollar y certificar competencias vinculadas con la IA, en un contexto de transformación de las actividades profesionales.
En pocas palabras
- Certificación UNCuyo: la Facultad de Ciencias Económicas lanzará una certificación para evaluar competencias en inteligencia artificial.
- Evaluación práctica: la iniciativa se enfoca en la aplicación de IA para resolver problemas laborales reales.
- Colaboración académica: el proyecto se desarrolla junto a la FCE-UBA y la UNSL, con impulso de Aumenta AI.