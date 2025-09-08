De qué color debe ser tu habitación para descansar mejor, según el Feng Shui

El Feng Shui siempre brinda consejos al momento de ubicar y ordenar los objetos que tenemos en casa, ya que de esta manera la energía fluye de otra manera.
En la siguiente nota te diremos de qué color debe ser tu habitación para poder descansar y dormir mejor, según las recomendaciones del Feng Shui.
El mejor color que podemos tener en nuestra habitación para poder dormir y descansar mejor es el verde, ya que es un tono que calma el sistema nervioso, lo relaja.
El color verde también significa esperanza y satisfacción, y es un buen color para usar en baños, ya que eleva la energía del espacio.
Otro color que puedes tener en la habitación es el azul, ya que tiene un efecto calmante y tranquilizante, si se usa en exceso, puede producir somnolencia.
El color blanco es neutro, pero el mismo puede provocar una sensación de vacío y frialdad. Se aconseja romperlo con cuadros y elementos de colores.
El naranja sirve para estimular los sentidos, la creatividad y la comunicación. Es un color ideal para el cuarto de estudio o de trabajo. También se aconseja su uso en la sala de estar, la cocina o el comedor.
El lila o el violeta brinda calma, tranquilidad y paz, estimula la meditación y la espiritualidad. Tiene un efecto purificador, y transforma las energías negativas en positivas.
En el caso del rojo, es un color que estimula las áreas de las relaciones emocionales, el éxito, la autoestima, la fama y la prosperidad. Puedes colocarlo en la cocina o en la sala de estar.
El color amarillo estimula el intelecto, ayudando a los estudios, la comunicación, abriendo el apetito y la mente. Sin embargo, cuando se usa en exceso, es un color que puede provocar pensamientos acelerados y confusos.
Por último está el negro, un color que para el Feng Shui debe usarse con mucha precaución en el hogar, ya que puede transmitir sentimientos de depresión, opresión, angustia e incluso evocar duelo, pérdida y tristeza. Lo ideal es utilizarlo en pequeños detalles, dejando el color para los objetos.