De qué color debe ser tu habitación para descansar mejor, según el Feng Shui

Habitación verde El color verde ayuda a descansar y dormir mejor.

El color verde también significa esperanza y satisfacción, y es un buen color para usar en baños, ya que eleva la energía del espacio.

Otro color que puedes tener en la habitación es el azul, ya que tiene un efecto calmante y tranquilizante, si se usa en exceso, puede producir somnolencia.

¿Qué significado tiene cada color en la casa, según el Feng Shui?

El color blanco es neutro, pero el mismo puede provocar una sensación de vacío y frialdad. Se aconseja romperlo con cuadros y elementos de colores.

El naranja sirve para estimular los sentidos, la creatividad y la comunicación. Es un color ideal para el cuarto de estudio o de trabajo. También se aconseja su uso en la sala de estar, la cocina o el comedor.

Habitación naranja El color naranja ayuda a estimular los sentidos.

El lila o el violeta brinda calma, tranquilidad y paz, estimula la meditación y la espiritualidad. Tiene un efecto purificador, y transforma las energías negativas en positivas.

En el caso del rojo, es un color que estimula las áreas de las relaciones emocionales, el éxito, la autoestima, la fama y la prosperidad. Puedes colocarlo en la cocina o en la sala de estar.

El color amarillo estimula el intelecto, ayudando a los estudios, la comunicación, abriendo el apetito y la mente. Sin embargo, cuando se usa en exceso, es un color que puede provocar pensamientos acelerados y confusos.

Por último está el negro, un color que para el Feng Shui debe usarse con mucha precaución en el hogar, ya que puede transmitir sentimientos de depresión, opresión, angustia e incluso evocar duelo, pérdida y tristeza. Lo ideal es utilizarlo en pequeños detalles, dejando el color para los objetos.