Cuántas cucharadas de harina se necesitan para pulir tus ollas y dejarlas como nuevas

Este truco casero se convirtió en una de las alternativas preferidas para quienes buscan soluciones prácticas en el hogar, ya que aprovecha la capacidad del elemento para absorber la humedad y la grasa residual, actuando al mismo tiempo como un pulidor suave que no raya las superficies de la olla.

Puedes devolverle el brillo a tus ollas con este truco casero.

Cuántas cucharadas de harina se necesitan para dejar como nuevas tus ollas

La cantidad exactas depende del tamaño de la superficie que se quiera tratar, pero para una olla de tamaño mediano se necesitan exactamente entre 2 y 3 cucharadas soperas de harina de trigo o de maíz.