Cuántas cucharadas de harina se necesitan para pulir tus ollas y dejarlas como nuevas

Las manchas de grasa acumulada, el fuego directo y el agua del canilla van dejando marcas molestas y una capa opaca sobre las piezas de acero inoxidable, pero no hace falta recurrir a productos químicos abrasivos, ya que existe un truco de limpieza sumamente efectivo que tiene como protagonista a un ingrediente que todos tenemos en la alacena, la harina.
Este truco casero se convirtió en una de las alternativas preferidas para quienes buscan soluciones prácticas en el hogar, ya que aprovecha la capacidad del elemento para absorber la humedad y la grasa residual, actuando al mismo tiempo como un pulidor suave que no raya las superficies de la olla.
Cuántas cucharadas de harina se necesitan para dejar como nuevas tus ollas
La cantidad exactas depende del tamaño de la superficie que se quiera tratar, pero para una olla de tamaño mediano se necesitan exactamente entre 2 y 3 cucharadas soperas de harina de trigo o de maíz.
Esta proporción es suficiente para cubrir la base y los laterales, logrando que el polvo absorba las micropartículas de suciedad pegadas a las ollas y le devuelva ese espejo impecable.
Cómo realizar este truco casero
Para realizar este procedimiento en casa de forma correcta y sin complicaciones, se deben seguir estos sencillos pasos:
- Lavar y secar bien: es fundamental que la olla esté completamente limpia de restos de comida y, sobre todo, 100% seca. Si el metal conserva gotas de agua, la harina se transformará en una pasta pegajosa y el truco perderá efectividad.
- Espolvorear la harina: esparcir las 2 o 3 cucharadas de harina sobre la superficie de la olla o sartén que se desea pulir.
- Frotar con paciencia: con un paño de microfibra seco o un trozo de papel de cocina, realizar movimientos circulares firmes sobre toda la zona cubierta. A medida que se frota, se notará cómo la harina va arrastrando la opacidad del metal.
- Retirar el exceso: una vez completado el pulido, sacudir la harina restante directamente sobre el tacho de basura o limpiarla con un trapo seco.
El éxito de este truco de limpieza radica en la textura fina de la harina. Al frotarla contra el acero inoxidable seco, las pequeñas partículas actúan como un abrasivo ultrasuave que elimina los aceites invisibles y pule los microporos del metal sin causar rayones.
En pocas palabras
- Truco casero: usa harina para pulir ollas y sartenes de acero inoxidable, devolviéndoles el brillo.
- Ingrediente clave: la harina, común en alacenas, actúa como pulidor suave y absorbe grasa y humedad sin rayar.
- Procedimiento simple: espolvorear 2-3 cucharadas en la olla seca, frotar con paño y retirar el exceso para un acabado impecable.