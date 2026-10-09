Cuántas cucharadas de aceite de oliva se necesitan para hacer un lustramuebles casero

En este escenario, el aceite de oliva se posiciona como el gran aliado para devolverle la vida a las superficies de madera sin dañarlas ni generar capas artificiales que atraigan más tierra.

Cuántas cucharadas de aceite de oliva se necesitan y cómo preparar el truco

Para armar este restaurador y abrillantador casero de forma equilibrada y sin excederse (evitando que quede una textura excesivamente grasosa), la medida exacta que recomiendan los expertos en trucos prácticos es de 2 cucharadas soperas de aceite de oliva.