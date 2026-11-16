El aceite de oliva Blend Arauco de Familia Zuccardi fue premiado en Montevideo. Gentileza

Olivicultura, puerta para el desarrollo local

Marcelo Reynoso, director de Desarrollo Turístico e Innovación del Emetur, felicitó a Familia Zuccardi por este importante reconocimiento, "que pone nuevamente en valor la calidad y la identidad de los aceites de oliva que se producen en Mendoza. Estos logros son también el resultado del compromiso de nuestros productores y de un sector que tiene enormes oportunidades de crecimiento".

"Desde el Gobierno provincial -agregó el funcionario del Emetur- trabajamos junto al sector privado para fortalecer la olivicultura y el oleoturismo, integrando la producción con las experiencias turísticas, la gastronomía y la promoción de nuestros destinos".

Del 18 al 27 de noviembre se realizarán en Mendoza las Jornadas Internacionales del Olivo y el Turismo, que reunirán actividades técnicas, espacios de intercambio y propuestas relacionadas con la olivicultura, la producción de aceite de oliva y el desarrollo del oleoturismo.

Habrá capacitaciones, encuentros especializados y experiencias que permitirán profundizar el conocimiento sobre el sector, promover el intercambio de saberes y generar vínculos entre los distintos actores de la actividad.

Mendoza Oliva Bien

Las jornadas forman parte de las acciones que se desarrollan en el marco de Mendoza Oliva Bien, programa que promueve el crecimiento del turismo olivícola mediante la articulación de productores, establecimientos elaboradores, prestadores turísticos y organismos públicos.

La iniciativa impulsa recorridos por olivares y almazaras, degustaciones y propuestas gastronómicas que permiten descubrir la identidad olivícola de los distintos territorios de la provincia.

"Mendoza continúa trabajando para que la calidad de sus aceites, el valor de sus variedades emblemáticas y la experiencia de visitar los establecimientos productores se integren en una propuesta turística cada vez más sólida y competitiva", señalaron desde el Emetur.

"Reconocimientos internacionales como el obtenido por Familia Zuccardi contribuyen a proyectar ese potencial y refuerzan la importancia de sostener una estrategia conjunta para el desarrollo de la olivicultura y el oleoturismo", dijo el funcionario Marcelo Reynoso.