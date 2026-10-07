Cuáles son los mejores días de octubre para podar un árbol de naranjas, según el calendario lunar

Tanto el árbol de naranjas, como el resto de ejemplares frutales, necesita de una poda correcta para estimular su crecimiento. En este sentido, hoy sabrás cuándo cortar las ramas del naranjo y cómo hacerlo de manera efectiva, siguiendo las indicaciones del calendario lunar.
Calendario lunar: cuál es el mejor día para podar un árbol de naranjas
La poda es una tarea esencial para cuidar los árboles frutales y ayudar a que mantengan una estructura equilibrada. En el caso del naranjo, retirar ramas deterioradas permite mejorar la distribución de la copa y favorecer la entrada de luz y la circulación del aire. Para quienes siguen las recomendaciones del calendario lunar, octubre presenta algunas fechas que pueden ser aprovechadas para realizar estos trabajos de jardinería.
Por ejemplo, el 10 de octubre, día de la Luna nueva, es una de las fechas señaladas para realizar tareas de mantenimiento en el árbol de naranjas. Durante esta jornada, la poda puede enfocarse especialmente en retirar ramas secas, quebradas, enfermas o que hayan sufrido algún tipo de daño.
En los ejemplares adultos es importante evitar los cortes excesivos. Una poda demasiado intensa puede alterar la estructura del árbol, por lo que resulta preferible concentrarse en las ramas que realmente necesitan ser eliminadas. La limpieza también permite conservar una copa más ordenada y saludable.
Otra fecha importante para el calendario lunar es el 18 de octubre, durante la Luna cuarto creciente. Esta etapa es clave para quienes tienen plantas jóvenes y buscan comenzar a definir la forma que tendrá la copa con el paso del tiempo.
En un árbol de naranjas joven conviene eliminar ramas que se cruzan, crecen hacia el interior o presentan una orientación poco conveniente. De esta manera, se favorece una distribución más equilibrada de los brotes y se evita que algunas zonas de la copa queden demasiado densas.
Además de elegir una fecha, es fundamental prestar atención a las condiciones en las que se realiza la poda. Tal como te conté anteriormente con otros ejemplares cítricos, las herramientas deben encontrarse limpias, bien afiladas y desinfectadas antes de comenzar. Esto permite conseguir cortes precisos y reducir la posibilidad de transmitir enfermedades de una rama a otra.
La poda debe comenzar por las partes secas, rotas o enfermas. Después es posible revisar el interior de la copa para detectar ramas que impidan el paso de la luz o dificulten la circulación del aire. Los cortes deben hacerse de forma limpia, sin provocar desgarros en la corteza.