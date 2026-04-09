Cuáles son los mejores días de abril para realizar rituales de prosperidad y abundancia, según el calendario lunar

El calendario lunar es una guía espiritual que se utiliza desde hace siglos y nos sirve para conectar con los ciclos naturales y aprovechar la energía del cuerpo celeste en prácticas como los rituales de abundancia y prosperidad.
Para mejores resultados, es fundamental conocer las fases lunares que rigen en el mes y realizar los rituales en sintonía con las fechas brindadas por el calendario lunar. En otro orden de las palabras, conocer los días con precisión nos permite planificar las técnicas esotéricas y potenciar los efectos de aquello que queremos que llegue a nuestra vida.
Calendario lunar: estos son los mejores días de abril para realizar rituales de prosperidad y abundancia
En este sentido, las fases lunares más importantes del mes de abril, según el calendario lunar, son las siguientes:
- 10 de abril de 2026 - Luna cuarto menguante: esta fase es ideal para superar bloqueos y eliminar energías negativas. Es un buen momento para rituales de prosperidad, limpieza, liberación y desapego .
- 17 de abril de 2026 - Luna nueva: es una de las fases más poderosas para iniciar intenciones, la luna nueva es perfecta para sembrar deseos relacionados con la abundancia, nuevos proyectos o metas financieras.
- 24 de abril de 2026 – Luna cuarto creciente: en esta fase lunar, la energía se enfoca en el crecimiento y la acción, por lo que es el momento ideal para reforzar intenciones previamente sembradas, realizar rituales de abundancia y también aquellos que impulsen proyectos y trabajar en la materialización de objetivos.
Además de las fechas, se recomienda también realizar los rituales en horarios nocturnos, ya que es el momento de mayor conexión con la energía lunar. Por ende, se sugiere hacerlos entre las 21:00 hs y las 00:00 hs.
Por último, en cuanto a los rituales sugeridos, tenemos distintas alternativas para poner en práctica los días recomendados por el calendario lunar:
- Soplar canela: la canela se asocia con la prosperidad y el éxito en diversas culturas. Es ideal para invitar a la energía a entrar en tu espacio. Solo deberás poner la especia en polvo en la mano derecha y soplarla.
- Escribir un laurel: esta planta ha sido símbolo de victoria y protección desde la antigüedad. El ritual sirve para materializar deseos específicos y consiste en escribir una cifra económica o una meta persona en la hoja, luego sostenerla con una mano y sentir la gratitud como si ya lo hubieras logrado. Finalmente, quemarla en un recipiente.
Con cualquiera de las dos prácticas mencionadas, respetando las fechas sugeridas por parte del calendario lunar, podremos atraer abundancia y prosperidad en tiempo récord.