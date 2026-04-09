Cuáles son los mejores días de abril para realizar rituales de prosperidad y abundancia, según el calendario lunar

Para mejores resultados, es fundamental conocer las fases lunares que rigen en el mes y realizar los rituales en sintonía con las fechas brindadas por el calendario lunar. En otro orden de las palabras, conocer los días con precisión nos permite planificar las técnicas esotéricas y potenciar los efectos de aquello que queremos que llegue a nuestra vida.

Calendario lunar: estos son los mejores días de abril para realizar rituales de prosperidad y abundancia

En este sentido, las fases lunares más importantes del mes de abril, según el calendario lunar, son las siguientes: