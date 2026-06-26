Cuál es la mejor época del año para podar un anturio, según expertos en jardinería

Este es el momento adecuado para podar tus anturios.

Para determinar el momento ideal para podar, primero debemos diferenciar la intensidad del corte requerido en cada situación. Por un lado, las tareas de limpieza ligera, enfocadas en quitar hojas secas y flores muertas, se pueden realizar en casi cualquier época del año. La única excepción a esta regla es el invierno, un periodo de reposo natural en el que la planta ralentiza sus funciones y tardará mucho más tiempo en recuperarse.

Por otro lado, la poda de final de temporada debe realizarse tras concluir la floración, preparando al ejemplar para su siguiente ciclo de crecimiento. Esta intervención puede realizarse como un corte de formación o transformarse en una poda drástica.

Cuando se requiere una renovación total, los expertos en jardinería aconsejan recortar la estructura dejando únicamente el tallo a unos 10 centímetros del suelo. Esta técnica profunda permite que el anturio se renueve por completo y quede listo para la próxima temporada de crecimiento.

¿Cuándo y cómo podar un anturio?

Por último, otro dato a tener en cuenta es la importancia de quitar los tallos que brotan directamente de la base del anturio. Si estas pequeñas ramificaciones no se quitan a tiempo, absorberán de manera innecesaria la energía vital de la planta, lo que perjudicará el cultivo y reducirá notablemente el tamaño de la flor.