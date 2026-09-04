Este viernes 4 de septiembre, fecha en la que se cumplen 14 años de la desaparición y femicidio de Johana Chacón y por ello habrá una serie de actividades para recordarla, con un acto central en Tres de Mayo, en Lavalle, localidad en la que ella vivía e iba a la escuela.
Convocaron a un acto en Lavalle para recordar a Johana Chacón a 14 años de su desaparición
Al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición y femicidio de la joven, se realizarán actividades comunitarias y pedagógicas en toda la provincia
Johana tenía 13 años cuando desapareció en 2012 en Lavalle, dentro de un contexto de extrema violencia de género. A pesar de que inicialmente la causa fue caratulada como homicidio -debido a que la figura legal del femicidio aun no estaba incorporada en el Código Penal argentino-, el caso trascendió social e históricamente como uno de los femicidios más emblemáticos de la provincia.
Luego de 6 años de incansable lucha social y comunitaria, la Justicia condenó al responsable, Mariano Luque, a una pena unificada de 32 años, que también incluyó el femicidio de Soledad Olivera, el cual había ocurrido unos meses antes que el de Johana, pero se conoció públicamente tras la desaparición de la adolescente.
El acto central en Tres de Mayo
La Dirección de Género del Municipio de Lavalle organizó el acto central que reunirá a la comunidad para reflexionar y prevenir las violencias hacia niños, niñas y adolescentes.
La conmemoración de este año posee un significado especial. Tras una actualización normativa de la legislación sancionada en 2014, la fecha pasó a denominarse oficialmente Ley Provincial en Memoria de Johana Chacón.
Esta norma establece con carácter obligatorio que todas las instituciones educativas de la provincia, en sus distintos niveles y modalidades, desarrollen jornadas pedagógicas y reflexivas cada 4 de septiembre. Para acompañar esta tarea, el sistema educativo puso a disposición materiales audiovisuales y propuestas didácticas a través de la plataforma educativa Integrar.
Recorrida y concientización: la labor de Silvia Minoli
De manera autogestiva, la docente y ex directora de la escuela a la que asistía Johana, Silvia Minoli,desarrollará durante todo el mes de septiembre una intensa agenda de charlas de prevención, conversatorios y la presentación de su libro Por ellas, por todas.
Esta serie de encuentros abarcará facultades de la UNCuyo (como Educación Inicial, Primaria y Social), institutos de formación docente del Este mendocino (como el IES de Santa Rosa), escuelas secundarias y centros comunitarios como la Biblioteca Ecuménica Mauricio López.
El objetivo principal de esta gira es dialogar con jóvenes y futuros educadores sobre la detección temprana de señales de alerta en casos de abuso o acoso, aplicando la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el marco legal de la Ley Johana.
"La idea de mis visitas a los distintos lugares donde me invitan es justamente la prevención, la lucha contra la violencia de género como modo de evitar los femicidios. Johana Chacón era una niña de 13 años atrapada en un ámbito de sometimiento y sin abordaje continuo de especialistas", contó Silvia Minoli.
En pocas palabras
- Aniversario Johana Chacón: se conmemora el 14º aniversario de la desaparición y femicidio de Johana Chacón con actos y actividades.
- Ley Provincial: se actualizó la ley en memoria de Johana Chacón, estableciendo jornadas pedagógicas obligatorias en todas las escuelas.
- Prevención de Violencia: docentes y organizaciones realizan charlas y presentaciones para la prevención temprana de la violencia de género en jóvenes.