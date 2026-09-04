Convocaron a un acto en Lavalle para recordar a Johana Chacón a 14 años de su desaparición

El acto central en Tres de Mayo

La Dirección de Género del Municipio de Lavalle organizó el acto central que reunirá a la comunidad para reflexionar y prevenir las violencias hacia niños, niñas y adolescentes.

La conmemoración de este año posee un significado especial. Tras una actualización normativa de la legislación sancionada en 2014, la fecha pasó a denominarse oficialmente Ley Provincial en Memoria de Johana Chacón.

Esta norma establece con carácter obligatorio que todas las instituciones educativas de la provincia, en sus distintos niveles y modalidades, desarrollen jornadas pedagógicas y reflexivas cada 4 de septiembre. Para acompañar esta tarea, el sistema educativo puso a disposición materiales audiovisuales y propuestas didácticas a través de la plataforma educativa Integrar.

Recorrida y concientización: la labor de Silvia Minoli

De manera autogestiva, la docente y ex directora de la escuela a la que asistía Johana, Silvia Minoli,desarrollará durante todo el mes de septiembre una intensa agenda de charlas de prevención, conversatorios y la presentación de su libro Por ellas, por todas.

Silvia Minoli fue la directora de la escuela a la que iba Johana Chacón. Foto: Gentileza Ángeles Acosta

Esta serie de encuentros abarcará facultades de la UNCuyo (como Educación Inicial, Primaria y Social), institutos de formación docente del Este mendocino (como el IES de Santa Rosa), escuelas secundarias y centros comunitarios como la Biblioteca Ecuménica Mauricio López.

El objetivo principal de esta gira es dialogar con jóvenes y futuros educadores sobre la detección temprana de señales de alerta en casos de abuso o acoso, aplicando la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el marco legal de la Ley Johana.

"La idea de mis visitas a los distintos lugares donde me invitan es justamente la prevención, la lucha contra la violencia de género como modo de evitar los femicidios. Johana Chacón era una niña de 13 años atrapada en un ámbito de sometimiento y sin abordaje continuo de especialistas", contó Silvia Minoli.