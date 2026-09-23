Construyen un nuevo puente y una grúa gigante llegó desde otra provincia para montarlo

En uno de los sectores de mayor crecimiento urbano de San Salvador de Jujuy, una obra vial acaba de alcanzar una etapa decisiva. En Alto Comedero, la construcción del nuevo puente sobre la avenida Snopek avanzó con la colocación de las vigas que formarán la estructura principal de la conexión sobre el arroyo Las Martas.
Para realizar una de las tareas más complejas del proyecto fue necesario recurrir a una maquinaria que llegó especialmente desde otra provincia. La Secretaría de Infraestructura de Jujuy contrató una grúa de gran porte proveniente de Santiago del Estero, utilizada para trasladar y posicionar las pesadas vigas de hormigón armado.
El nuevo puente que Jujuy construye en Alto Comedero: tendrá doble circulación y una vereda de 3 metros
El equipo técnico provincial explicó que esta maquinaria era necesaria para completar una etapa que, por las características de las estructuras, requería un equipo de gran capacidad de izaje. El montaje del puente fue posible después de completar una serie de trabajos previos. Primero se realizaron los movimientos de suelo y se construyeron los cabezales ubicados en ambos extremos del puente, junto con las estructuras de hormigón y las armaduras.
Luego se ejecutaron in situ las vigas de hormigón armado y, una vez finalizado el proceso de fraguado, fueron trasladadas hasta su posición definitiva mediante la grúa.La colocación de las vigas marca un cambio importante en el avance de la obra. Con esta etapa terminada, los equipos pueden continuar con la construcción de la losa de hormigón armado y posteriormente avanzar con el pavimento que permitirá completar la nueva conexión vial.
Un nuevo puente para Alto Comedero
El proyecto del puente busca dar continuidad a la avenida Snopek y mejorar la circulación entre distintos sectores de Alto Comedero, un área que experimentó un fuerte crecimiento urbano en los últimos años.
La nueva infraestructura tendrá doble sentido de circulación y 12,40 metros de ancho total. La calzada ocupará 7,30 metros, mientras que el proyecto contempla además banquinas pavimentadas, una vereda peatonal de tres metros de ancho, iluminación y refuerzo de las defensas sobre el arroyo Las Martas.
El puente es financiado íntegramente por la Provincia de Jujuy. Según la información oficial difundida en junio, el proyecto registraba entonces un 40% de avance, mientras que en septiembre ya había alcanzado la colocación de las vigas principales.
La nueva conexión forma parte de un conjunto de intervenciones que la Provincia desarrolla en Alto Comedero para mejorar la circulación y reducir los problemas de conectividad dentro de uno de los sectores más poblados de la capital jujeña. El objetivo es que la avenida pueda funcionar como una vía continua y facilitar los desplazamientos hacia otros puntos importantes del distrito.
Ahora, con las grandes vigas ya instaladas, la obra entra en una nueva fase, sobre ellas se construirá la losa que terminará de darle forma al puente. Después llegará el pavimento y las tareas finales necesarias para poner en funcionamiento esta nueva conexión sobre el arroyo Las Martas.
En pocas palabras
- Nuevo puente: Se colocaron las vigas para la estructura principal del nuevo puente sobre el arroyo Las Martas en Alto Comedero.
- Maquinaria especial: Una grúa de gran porte proveniente de Santiago del Estero fue fundamental para el montaje de las pesadas vigas de hormigón armado.
- Avance de obra: La colocación de vigas permite continuar con la construcción de la losa de hormigón y el posterior pavimento de la nueva conexión vial.