Con vocación a prueba de todo, policías mendocinos asistieron un parto en plena calle

Desde un móvil de la Policía se asistió un parto en Las Heras. Foto: archivo

Tensión, contención y el primer llanto

Al ingresar a la vivienda, los efectivos se encontraron con la mamá a punto de dar a luz. Evaluando la situación y notando que no había tiempo para trasladarla, la patrulla actuó con rapidez: prepararon el espacio, contuvieron a la madre con calma y aplicaron los protocolos de primeros auxilios aprendidos en la instrucción policial.

Pocos minutos después, la pequeña nació en brazos de los uniformados, quienes se aseguraron de despejar sus vías respiratorias y abrigarla adecuadamente hasta la llegada de los médicos.

Al arribar la ambulancia del SEC, los profesionales de la salud felicitaron la labor de los efectivos, constatando que tanto la madre como la recién nacida se encontraban en óptimas condiciones de salud, tras lo cual fueron trasladadas al hospital para los controles de rutina.

Una vocación que va más allá de la seguridad

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron la templanza y el compromiso del personal involucrado. No se trata de un caso aislado: la capacitación constante en RCP y primeros auxilios que reciben los policías en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) resulta fundamental para resolver exitosamente estos momentos donde cada segundo cuenta.

Historias como esta reflejan el rostro más humano de la fuerza policial, donde la templanza y el servicio permitieron transformar un momento de tensión en una verdadera fiesta para la familia mendocina.