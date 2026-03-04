Con Cuenta DNI podes acceder hoy miércoles 4 de marzo a los siguientes descuentos

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este miércoles 4 de marzo. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, comercios de barrios, ferias y mercados, farmacias y perfumerías.
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este miércoles 4 de marzo. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.
Estos son los descuentos para este miércoles 4 de marzo con Cuenta DNI:
- Comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000.
- Al super con Cuenta DNI: 15% de ahorro con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona en distintas cadenas de supermercados bonaerenses.
- Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro con devolución en el acto. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena (Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express).
- Supermercado Josimar: 15% de ahorro con tope de reintegro por $6.000 por persona y por semana.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento en comercios adheridos. Sin tope de reintegro
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.