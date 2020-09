Juana Floriano padeció los últimos días. Después de invertir todos sus ahorros en una notebook que compró por Mercado Libre, el sufrimiento llegó al ver lo que en verdad le traía la caja del Correo Argentino: una botella de licor de cacao Tres Plumas.

Juana compró una laptop Apple Macbook Pro 13 modelo 2017 por $140 mil a través de Mercado Libre. Todo parecía marchar bien hasta que por el Correo le llegó una caja embalada con un contenido muy diferente del que ella esperaba. Ella denunció ante la plataforma y siguió los pasos pero el resultado de la solución del conflicto tampoco fue el esperado en ese entonces: le dieron la razón al vendedor.

¿Cómo? ¿Qué pasó? Efectivamente, Maximiliano, el vendedor vendió su Macbook Pro de 17 pulgadas, colocó la computadora en la caja y la embaló. Es más, sacó fotos del momento y Mercado Libre comprobó que la laptop había sido despachada correctamente.

mercado libre notebook licor 2.jpg Compró una notebook de $140.000 por Mercado Libre y le llegó un licor

"Por lo que averiguamos el vendedor hizo lo correcto, puso efectivamente adentro de la caja lo que vendió. No hay una estafa por su parte", le confirmaron desde Mercado Libre.

"Gracias por contarnos que te llegó una botella. En este caso no fue posible cubrirte con nuestro Programa de compra protegida. Por eso cerramos el reclamo y el dinero permanecerá en la cuenta de tu vendedor", le dijeron a Juana desde la empresa.

"Ante todo queremos darte una disculpa con lo sucedido con el envío, sabemos que son tiempos difíciles y que este tipo de cosas te bajan mucho el ánimo. Por eso, ten la seguridad de que inconvenientes como este no volverán a pasar y te damos la seguridad de que podrás seguir generando excelentes experiencias en el site. Sentimos que esta compra no haya salido como esperabas, pero confiamos en que las próximas serán exitosas", cerraba el texto que a esa altura para Juana ya era catastrófico.

Después de varios reclamos, Juana realizó la denuncia en una comisaría de Río Negro (ella es de Cippoletti).

"No me quedó otra opción porque me sentí totalmente desprotegida y estafada. Me gasté todo lo que tenía y recibí una botella de licor y encima no pude hablar con nadie de Mercado Libre. Esta mañana me respondieron por Twitter lo mismo", contó Juana a Infobae.

Luego de hacerse público el caso, Mercado Libre decidió también reintegrarle los $140 mil a la compradora.

https://twitter.com/flxrianoj/status/1308504073424056331 Ya me contactaron de Mercado Libre y ME ANULARON EL PAGO. Muchas gracias a todes por compartir!! — juanafloriano (@flxrianoj) September 22, 2020

"Lo qué pasó se enmarca en el 0,02% de las operaciones de Mercado Libre que fracasan. Es un número muy pequeño en comparación con la cantidad de transacciones que se dan por día en la plataforma", explicaron desde la empresa.

Lo que pasó en el camino con la computadora, hasta el momento nadie lo sabe. "Lo estamos investigando pero no podemos echar culpas. Es evidente que alguien se quedó con la computadora y cambió el producto. Inclusive el vendedor había envuelto la computadora en una especie de toalla que permanecía en la caja", dicen desde Mercado Libre.