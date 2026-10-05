Cómo usar un hisopo para dejar las perillas del horno como nuevas: truco de limpieza efectivo

Entre salsas, frituras y preparaciones al horno, las superficies acumulan una capa de grasa pesada que muchas veces parece imposible de limpiar. Si bien las hornallas y las mesadas reciben atención constante, hay un sector que suele quedar en el olvido y acumula una mugre negruzca muy difícil de sacar: las perillas.
En esta zona, las esponjas tradicionales no entran y los trapos solo limpian la superficie, dejando intacta la suciedad acumulada en la rosca. Entre los consejos hogareños más efectivos se viralizó un truco de limpieza tan simple como económico que promete devolverles el brillo original sin gastar de más, y todo usando un hisopo.
El truco casero del hisopo para limpiar las perillas del horno
Para llevar adelante este método infalible no hace falta recurrir a productos químicos caros o abrasivos que puedan dañar el plástico o borrar los números indicadores del horno, solo se necesitan elementos que ya tenés en casa: vinagre blanco, un poco de detergente y el gran aliado de este secreto de cocina: un hisopo.
El paso a paso recomendado por los expertos en orden y limpieza del hogar indica lo siguiente:
- Desmontar las piezas: siempre que el modelo de tu cocina lo permita, retirá las perillas tirando suavemente hacia adelante. Esto facilitará el acceso a toda la superficie.
- El remojo desengrasante: colocá las piezas en un bol con agua tibia, un chorro generoso de vinagre blanco y unas gotas de detergente líquido. Dejalas actuar durante unos 20 o 30 minutos para que el ácido actúe sobre la grasa reseca.
- El toque final con el hisopo: acá está la clave del éxito. Humedecé un hisopo (o cotonete) en la misma mezcla o en una pasta suave de bicarbonato y pasalo con paciencia por la rosca, las hendiduras y los recovecos más estrechos.
- Secado y armado: una vez finalizada la limpieza, enjuagá con agua tibia y secá muy bien cada pieza con un paño limpio antes de volver a colocarlas en el horno.
De esta manera, aplicando este sencillo truco de limpieza, las perillas del horno quedarán relucientes y con aspecto de estreno, mejorando notablemente la estética y la higiene general de tu cocina.
En pocas palabras
- Truco de limpieza: se viralizó un método casero para dejar las perillas del horno como nuevas usando vinagre, detergente y un hisopo.
- Limpieza profunda: el hisopo permite acceder a las roscas y hendiduras para remover grasa acumulada, devolviendo el brillo a las piezas.
- Resultados garantizados: aplicando este sencillo consejo, las perillas del horno lucirán relucientes y mejorarás la estética de tu cocina.