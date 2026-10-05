Cómo usar un hisopo para dejar las perillas del horno como nuevas: truco de limpieza efectivo

En esta zona, las esponjas tradicionales no entran y los trapos solo limpian la superficie, dejando intacta la suciedad acumulada en la rosca. Entre los consejos hogareños más efectivos se viralizó un truco de limpieza tan simple como económico que promete devolverles el brillo original sin gastar de más, y todo usando un hisopo.

El hisopo es sin dudas el ingrediente estrella en este truco. Foto lanacion.com.ar

El truco casero del hisopo para limpiar las perillas del horno

Para llevar adelante este método infalible no hace falta recurrir a productos químicos caros o abrasivos que puedan dañar el plástico o borrar los números indicadores del horno, solo se necesitan elementos que ya tenés en casa: vinagre blanco, un poco de detergente y el gran aliado de este secreto de cocina: un hisopo.