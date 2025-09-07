Recipiente plástico La grasa, el aceite y las salsas suelen quedar adheridas a las paredes de los recipientes.

Además, agrega dos hojas de papel de cocina o servilleta dentro del contenedor y cierra con la tapa. Agita el contenedor con fuerza durante unos 20 segundos y elimina el contenido.

Enjuaga el recipiente con agua caliente para eliminar los restos de grasa y jabón. En caso de que haga falta realizar otra vez los pasos, repite.

¿Cómo quitar la grasa pegada en los contenedores de plástico?

En caso de que la grasa y el aceite esté pegado y no se quite con facilidad, el paso a paso a seguir es el siguiente: comienza a frotar las zonas grasientas del contenedor de plástico con una pasta a base de bicarbonato de sodio y agua, dejar actuar por al menos unos 5 minutos y luego enjuaga con agua caliente y detergente.

¿Cómo quitar el mal olor de los recipientes de plástico?

Si los recipientes y contenedores de plástico tienen mal olor, la mejor manera de limpiarlos y dejarlos impecables es llenarlo con media taza de vinagre blanco (el de limpieza). Luego tienes que frotar con una esponja todo el objeto. También podrías llenarlo con agua tibia y dejarlo remojando durante 15 minutos. Repite los pasos en caso de que sientas que el mal olor todavía persiste.