Cómo mezclar té verde con menta para eliminar la alergia de primavera en minutos

La menta, gracias a su alto contenido de mentol, funciona como un descongestionante natural capaz de relajar la musculatura de las vías respiratorias y despejar las fosas nasales en cuestión de minutos.

La planta de menta puede ser ideal para eliminar la alergia primaveral.

Al unirse en una sola mezcla, el té verde combate la respuesta inflamatoria interna de la alergia, mientras que la menta brinda una sensación de frescura que alivia la inflamación en la garganta y la nariz.

Paso a paso: cómo preparar la infusión de té verde y menta

Preparar esta bebida en casa es rápido y muy sencillo. Solo se necesitan unos pocos ingredientes de uso cotidiano:

Ingredientes

1 saquito de té verde (o una cucharadita de hojas sueltas).

5 o 6 hojas de menta fresca.

250 ml de agua (una taza).

Miel o gotas de limón al gusto (opcional).

Preparación