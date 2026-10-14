Cómo mezclar té verde con menta para eliminar la alergia de primavera en minutos

Ojos llorosos, congestión nasal y estornudos frecuentes suelen alterar la rutina diaria ante la presencia de la molesta alergia de primavera, y cada vez más personas acuden a la medicina natural y a los trucos del hogar para calmar los síntomas de manera rápida. En este sentido, una mezcla destaca.
Esto sucede por el simple hecho de combinar las propiedades del té verde y la menta, dos ingredientes accesibles que ofrecen un alivio casi inmediato para las vías respiratorias.
Por qué esta mezcla de té verde y menta es tan efectiva contra la alergia
El éxito de este remedio casero radica en la sinergia de sus componentes principales, ya que el té verde contiene un potente antioxidante denominado epigalocatequina galato (EGCG), el cual actúa bloqueando los receptores celulares vinculados con las reacciones alérgicas.
La menta, gracias a su alto contenido de mentol, funciona como un descongestionante natural capaz de relajar la musculatura de las vías respiratorias y despejar las fosas nasales en cuestión de minutos.
Al unirse en una sola mezcla, el té verde combate la respuesta inflamatoria interna de la alergia, mientras que la menta brinda una sensación de frescura que alivia la inflamación en la garganta y la nariz.
Paso a paso: cómo preparar la infusión de té verde y menta
Preparar esta bebida en casa es rápido y muy sencillo. Solo se necesitan unos pocos ingredientes de uso cotidiano:
Ingredientes
- 1 saquito de té verde (o una cucharadita de hojas sueltas).
- 5 o 6 hojas de menta fresca.
- 250 ml de agua (una taza).
- Miel o gotas de limón al gusto (opcional).
Preparación
- Colocar el agua en un recipiente y llevar a fuego hasta que alcance el punto de ebullición.
- Retirar del fuego e incorporar las hojas frescas de menta junto con el saquito de té verde.
- Tapar la mezcla y dejar reposar entre 3 y 5 minutos para que libere todos sus aceites esenciales.
- Colar la preparación y servir tibia. Si se desea, se puede endulzar con una cucharadita de miel.
En pocas palabras
- Remedio natural: mezcla de té verde y menta ofrece alivio rápido contra la alergia de primavera.
- Efectividad: té verde combate la inflamación y la menta descongestiona las vías respiratorias.
- Preparación: infusión sencilla con té verde, menta fresca y agua, opcionalmente endulzada con miel.