Cómo enfriar el aire de tu ventilador usando una botella de agua: truco casero efectivo

Sin embargo, todo puede cambiar si utilizas una botella fresca y sigues al pie de la letra los pasos que se explicarán a continuación, siendo este un truco casero, económico, y efectivo.

Ventilador viejo Muchas veces, el ventilador no enfría como debería.

Cómo enfriar el aire del ventilador usando una botella de agua

Para enfriar el aire de tu ventilador con una botella de agua, congela una o varias botellas (puedes añadir sal para que duren más frías) y colócalas frente al ventilador para que el aire, al pasar por la superficie helada, se refresque, creando una brisa fría similar a un aire acondicionado casero.