Ante la llegada de los primeros calores, uno de los problemas más comunes es que el ventilador de tu casa no enfríe lo suficiente, ya que no baja la temperatura del aire y simplemente lo mueve para acelerar la evaporación del sudor y crear una sensación de frescor.
Cómo enfriar el aire de tu ventilador usando una botella de agua: truco casero efectivo
Con una botella de agua, puedes enfriar el aire de tu ventilador, diciéndole adiós a las altas temperaturas. ¿Cómo realizar este truco casero?
Sin embargo, todo puede cambiar si utilizas una botella fresca y sigues al pie de la letra los pasos que se explicarán a continuación, siendo este un truco casero, económico, y efectivo.
Cómo enfriar el aire del ventilador usando una botella de agua
Para enfriar el aire de tu ventilador con una botella de agua, congela una o varias botellas (puedes añadir sal para que duren más frías) y colócalas frente al ventilador para que el aire, al pasar por la superficie helada, se refresque, creando una brisa fría similar a un aire acondicionado casero.
Puedes ponerlas simplemente delante o, para un mejor efecto y manejo de la condensación, puedes cortar la base de una botella grande, hacerle agujeros y colgar dentro botellas más pequeñas con hielo, sujetándolas a la parte trasera del ventilador.
El truco funciona mejor en ambientes secos. En lugares muy húmedos, la condensación (el "sudor" de la botella) puede ser más notoria. Sin embargo, el hecho de que el aire se enfría es algo completamente real. Pasando en limpio, el paso a paso que debes seguir es el que se muestra a continuación:
- Llena una botella de 1,5 o 2 litros con agua.
- Llévala al freezer hasta que se congele completamente.
- Coloca la botella directamente frente al ventilador, a la altura del flujo de aire.
Consejos a la hora de usar un ventilador en verano
- Limpieza: limpia bien las aspas y rejillas al inicio de la temporada para mejorar la circulación y evitar alergias.
- Orientación: dirige el ventilador hacia el techo para que el aire caliente suba y el fresco baje, o saca el aire caliente hacia una ventana en las horas más frescas.
- Ventilación: aprovecha las primeras horas de la mañana o la noche para abrir ventanas y ventilar, y ciérralas (con persianas bajadas) durante el día para que no entre el calor.
- Minimiza fuentes de calor: apaga luces y aparatos electrónicos que no uses, ya que generan calor.