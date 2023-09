mujer cabello lentes.jpg Descubrí cuál es tu trayectoria de vida, a partir de la numerología.

En realidad, es como un gráfico informativo que especifica qué lecciones aprendimos en vidas pasadas y qué trajimos al nacer a modo de experiencias en el actual destino.

Cómo calcular el número de la trayectoria de vida

La suma del día, mes y año de nacimiento muestra el grado en el que ahora nos hallamos, en esta escuela que es la vida. Nos da la clave, también, de nuestras posibles vocaciones y las acciones que nos harán crecer en todo aspecto. Cuando develamos cuál es esta capacidad, entonces resultará mucho más fácil cumplir las exigencias de nuestro destino.

El procedimiento es muy sencillo. Primero, se suman todos los números de la fecha de nacimiento entre sí. Por ejemplo si una persona nació el 3 de febrero de 1972. La suma es: 3+2+1+9+7+2= 24; entonces 2+4=6. La Trayectoria de Vida de esta persona es 6 (seis) ya que en numerología se reducen todas las cifras a un solo dígito del 1 al 9.

La tabla de interpretación de la trayectoria de vida

La numerología ayuda a descubrir cuál es la trayectoria de vida de cada persona y qué debe aprender.

Trayectoria 1

Todo empieza en el uno, en la mente pensante, en una idea. En el 1, encontramos los INICIOS.

Las personas que nacen bajo esta vibración serán mentales. Todo les gustará, todo los apasionará. Les costará “echar raíces” porque en el fondo, aunque dicen desear un compromiso y una vida estable, los aterroriza esa idea, motivo por el cual pondrán excusas a todo aquello que conlleve un compromiso.

De mente rápida y brillante, tendrán grandes ideas. Les gustará sentirse libres e independientes. Trabajarán de manera cabal, casi incansable, cuando realizan actividades que desean. Necesitan reconocimientos de los demás, que les digan continuamente lo bien que lo hacen todo. Como es un número mental, estará siempre pensando, son muy nerviosos e impacientes.

Consejo: una persona nacida bajo esta vibración debe aprender a asumir compromisos, a mantener estabilidad en su vida, a asumir su responsabilidad y terminar las cosas que empiezan. Debe sacar provecho de esa mente lúcida y despierta que les han concedido. Buscar empleos no rutinarios, en los que se les reconozca y al mismo tiempo que tengan espacio, independencia y libertad.

En la pareja, el amor solo llegará de la mano de una persona divertida y capaz de conceder esa parcela de confianza, libertad y espacio que necesitan, siendo poco celosos y posesivos, pero que al mismo tiempo les haga sentar un poco la cabeza y les ayuden a sentirse responsables.

Trayectoria 2

Bajo esta vibración se encuentran los asuntos de PAREJA, las comunicaciones, las relaciones con los demás (amigos), así como los asuntos legales y toda clase de papeleos.

Necesitan el amor en su vida, son seres que tienen que compartir la vida al lado de alguien, pero corren el riesgo de engancharse a relaciones que no los hacen felices (dependencia en lugar de amor). Esto puede hacer que se anulen como personas. Esta actitud de victimización o de sentirse mártires los perjudica porque no son felices ni lo lograrán nunca, si no dejan de sentirse responsables de la felicidad de los demás.

Cooperación, tacto, consideración, bondad, prudencia, servicio, tranquilidad, timidez, modestia, discreción, amistad, afecto, sensibilidad son algunas de las cualidades y rasgos de este número. El miedo condiciona mucho a un dos en su vida cotidiana y en la toma de decisiones. Suelen tener miedo a las consecuencias de lo que pueden generar en los demás, miedo a no recibir la aprobación exterior, miedo a perder la seguridad y la estabilidad...

Consejo: les cuesta mucho hablar desde el corazón, tienen que aprender a hablar con sinceridad y decir lo que sienten, o padecerán serios problemas de salud, no solo de depresiones o nervios, sino de garganta y del sistema respiratorio.

Trayectoria 3

Su gran conexión con el MUNDO INFANTIL y los más pequeños, hace que los números 3 sean como eternos niños, disfrutan, juegan, están más conectados con su niño interior que el resto de los otro números. Rige en lo social. Se relacionan con gran facilidad, son habladores por naturaleza y pueden caer en charlas vanas.

Sin embargo, mantienen muy reservada su intimidad. Pueden hablar mucho y conocer muchísima gente, pero muy pocos les conocen a ellos. Interpretan muy bien pero nada sabremos de un tres si él no lo desea. Ocultan sus emociones y son muy dueños de su intimidad.

Son personas que desprenden ese “algo” especial que hace que estar con ellos sea agradable y divertido. Porque es la vibración que más ríe y sonríe. Saben sacar de cada situación negativa algo positivo.

Aman y necesitan el cambio, en pequeña escala, la diversión, el ocio, la creatividad, los viajes, las artes plásticas, la belleza, la moda, la estética... y no gustan de la rutina. Es, quizás, el número más coqueto y se les reconoce con facilidad por su aspecto cuidado. Tienen una gran capacidad de esfuerzo y superación para perseguir y conseguir sus objetivos.

Consejo: el continuo movimiento influye en muchos aspectos de la vida, una de las más importantes: la maternidad o paternidad. Corren el riesgo de ser excesivamente protectores, llegando a vivir sólo por y para ellos (se anulan ) o viviendo su vida a través de la de sus hijos, proyectando en ellos sus miedos, sus éxitos y sus fracasos. Tienen que aprender a mantener una relación equilibrada con los hijos y dejar que vivan sus propias vidas.

Trayectoria 4

Bajo esta vibración se encuentran el trabajo, el orden, la casa y las BASES SÓLIDAS. Estas personas son ordenadas y organizadas, con una tendencia al exceso. Les gusta tenerlo todo bajo control.

Son muy realistas, no se hacen castillos en el aire. Pero este exceso de responsabilidad, de “realidad”, esta necesidad de control, les crea un pánico al cambio, a todo lo incierto o inseguro, a todo lo que no esté en sus manos.

Pero estas características llevadas un poco al extremo (cosa habitual, por cierto) hace que las personas que viven bajo esta vibración se pierdan un montón de cosas, es que no arriesgan, son conservadoras. Además, hacen pocas expresiones de afecto y son solitarios.

Consejo: deben aprender a asumir su vida, su responsabilidad, y dejar que los demás asuman la suya. Dan consejos continuos y gratuitos aunque no se los pidan, y por tanto, en ocasiones pueden aparentar querer meterse en la vida de todo el mundo. Pero es verdad que en raras ocasiones es así, generalmente lo hacen con buena intención.

Trayectoria 5

Energía de la LIBERTAD, el cambio, el sexo... Nos hacemos ya una idea de cómo son, ¿cierto? Gustosos de sentirse libres, tienen serias dificultades con todo lo que significa un compromiso a largo plazo, como el matrimonio o un trabajo fijo. Les cuesta echar raíces.

Necesitan sentir que tienen su espacio, viajar, divertirse, relacionarse y experimentar. Es un número que favorece la infidelidad, pero no es una cuestión inmoral, sino una necesidad de vivir experiencias distintas. Gustan de los cambios frecuentes. Seguramente tarden muchos años en encontrar su auténtica vocación, lo cual les llevará a cambios drásticos de profesión y estudios.

En el amor, primero tienen que superar su temor al compromiso, y después, encontrar esa persona. En ocasiones románticos, en ocasiones fríos, apasionados o apáticos, sexualmente muy activos o con períodos de impotencia.

Consejo: tendrán que aprender a ser sinceros, expresar sus emociones, encontrar estabilidad. Extremistas, que tienen que aprender a manejar un poco esos vaivenes.

Trayectoria 6

En sus aspectos más generales, es el número de la RESPONSABILIDAD, la familia y el servicio. Esta vibración otorga cualidades como la humanidad, la generosidad y la tolerancia. Son dignos de confianza y siempre están preocupados por el bienestar del otro, en especial el de su familia.

Se sienten responsables de ayudar a todo el mundo, en especial a su familia. Lo malo es cuando son excesivamente manipulables por sus familiares, tanto como para condicionar su vida o hacerles sentir culpables (es el número de la culpa).

Tienen una gran capacidad de avance, trabajo y conseguir llegar donde quieran, siempre y cuando sus miedos no les impidan avanzar y tengan alguien que los empuje y anime a hacerlo. Con facilidad de palabra y comunicación, hacen (y conservan) amigos con facilidad.

Consejo: de nacimiento, las personas con esta vibración poseen muchos miedos que deberán superar a lo largo de su vida. Los celos y los miedos irracionales vienen bajo esta vibración. Así mismo, tienen que aprender a ser autosuficientes, y buscar los recursos necesarios para conseguir sus objetivos sin depender de nadie.

Trayectoria 7

Casi siempre ha sido considerado un número mágico, ya que a él y su vibración se le atribuyen poderes psíquicos y paranormales. De hecho a él pertenece la INTUICIÓN y activa su opuesto, el 3 (facilidad de videncia).

Esta vibración hace de la vida de la persona un camino de autodescubrimiento de sí mismo, de aumento constante de su amor propio, de su autoestima y de su fe. Son personas intuitivas y es innata su búsqueda de amor, de conocimiento y de valores humanos.

Raras veces encontramos un 7 bien aspectado, que ha desarrollado su autoestima y su avocación. Es una búsqueda continua a lo largo de su vida. Es como que la vida los pusiera a prueba constantemente para obligarlos a desarrollarla.

Consejo: los aspectos negativos que aporta son frecuentes crisis de fe, soledad, dudas, indecisión, miedo, desconfianza, estados depresivos, dependencia. Y al ser éste el número de la vocación, quien no la encuentre, defina y ejerza se sentirá frustrado toda su vida.

Trayectoria 8

El DINERO y lo SENTIMENTAL. Estas son las dos vibraciones más fuertes en la vida de los nacidos bajo la influencia del ocho, y su camino oscilará entre una cosa o la otra.

Como una broma del destino, cuando tengan amor, no dispondrán de dinero para vivir intensamente y, por el contrario, cuando su situación económica se lo permita, no tendrán amor con quien gastarlo. Todo hasta que, obviamente, encuentren el equilibrio perfecto.

En la parcela del amor, crecen y se desarrollan sin saber dar ni recibir amor. Otro de los números que dotan de cierta frialdad a la apariencia de la persona. Eso de los mimos no va con ellos, aunque bien que necesitan ser queridos y amados. Generalmente es solo un proceso, que a medida que avanza su vida se va eliminado.

Siempre se sentirán faltos de amor o que nunca reciben suficiente, tienen que dejarse querer. Y no sólo en el amor de pareja, sino en el amor familiar, social, a los hijos, a las mascotas, a las plantas, al trabajo...

Por otro lado, están dotados de una gran capacidad para las finanzas, deberán luchar por trabajar solos, a través de su propio negocio.Tienen gran capacidad para ganar dinero. Aprenden de lo vivido, y esa experiencia es su mayor tesoro, pues saben sacarle provecho.

Consejo: mal aspectados, o sea, sin amor y sin recursos económicos, podemos imaginarlos en estado depresivo, ansioso, de frustración. Pero, cuidado, no se les nota. Son fuertes (o necesitan aparentarlo) pues su vibración es fuerte.

Trayectoria 9

Es el número del fin de ciclo, todo termina en esta vibración, que da a quien posee esta energía de nacimiento, la FUERZA suficiente para conseguir aquello que desea.

Ningún otro número de trayectoria nos da tanta fuerza, tanto poder, tanto conocimiento, tanta experiencia, tantas facultades paranormales. Porque reúne las características de todos los números.

Las personas de vibración 9 son creadores (1), aman y ayudan a los demás constantemente (2), se mueven, se relacionan fenomenal, aman a sus amigos, luchan por aquello que desean (3), saben organizarse, administrarse y trabajar concienzudamente (4) a la vez que necesitan su espacio de libertad para viajar, meditar, practicar alguna afición (5), asumiendo las responsabilidades que tienen y disfrutando a través del servicio a los demás, a su familia, o en cualquier forma humanitaria (6), teniendo la fe y la autoestima necesaria para poder mantener el equilibrio en todo lo anterior, guiándose por su intuición o facultades psíquicas (7), y comprendiendo que el motor de todo es el amor, y así como necesitan recibirlo, de la misma manera lo entregan (8), terminando siempre aquello que empiezan, pues sirven para todo, y tienen recursos en cualquier situación (9).

Consejo: deben tener especial cuidado con su actitud, trabajarse el amor a los demás, el humanitarismo y el altruismo. Deben trabajar cualidades y pensamientos positivos de lo contrario se convertirán en personas difíciles de tratar y con las que convivir.

Abrir la mente al mundo, a las nuevas ideas, escuchar en lugar de sólo hablar, no buscar imponer sino ganar desde la razón y la lógica, todo ello para pulirse y así no acabar convirtiéndose en los dictadores de esta sociedad. Otro de sus trabajos será terminar con esos sistemas, con esas estructuras, en lugar de repetir la misma conducta.