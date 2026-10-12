Cómo convertir tu manguera en un aspersor de jardín usando una botella de plástico

Dentro de las tendencias de recolección de ideas bajo el concepto DIY (Hazlo tú mismo), surgió un ingenioso truco casero que se volvió muy popular en las redes sociales. Se trata de una alternativa ecológica y sumamente económica que enseña cómo reutilizar un envase descartable para transformar una simple manguera en un aspersor casero capaz de distribuir el agua de manera uniforme sobre la tierra.

Las mangueras están pasando de moda y pueden ser potenciadas de manera ingeniosa.

Sin gastar de más: el ingenioso método para regar el parque de casa

Lo interesante de esta propuesta es que no requiere conocimientos técnicos ni herramientas complejas. La clave del éxito radica en aprovechar la presión del agua que circula a través de la manguera y distribuirla mediante pequeños orificios realizados en el cuerpo de una botella de plástico rígido.