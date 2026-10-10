Adiós a la manguera tradicional: el sistema que es tendencia para dejar tu jardín verde

Además del consumo desmedido del agua, hay otros sectores que quedan completamente secos, mientras que hay otros que se anegan por completo.

El riego por aspersión se presenta como una de las mejores posibilidades.

La tendencia actual apunta a la automatización inteligente. Los nuevos dispositivos permiten programar con precisión milimétrica los horarios, la duración y la frecuencia de los ciclos de hidratación. Así, no solo ahorras tiempo, sino también agua y servicios.

Riego automatizado, la tendencia para mantener el jardín y cuidar el agua

Dentro de las opciones que ganan mayor protagonismo en el mercado se destacan los aspersores automáticos y los controladores inteligentes. Estos equipos pueden incorporar sensores de humedad en la tierra y conectarse directamente a aplicaciones en el teléfono celular.

Riego sectorizado: permite dividir el patio en zonas según la exposición solar y el tipo de vegetación, entregándole a cada planta exactamente lo que necesita.

permite dividir el patio en zonas según la exposición solar y el tipo de vegetación, entregándole a cada planta exactamente lo que necesita. Sensores de humedad: evitan que el sistema se active si el suelo todavía conserva la retención de agua adecuada tras precipitaciones o riegos previos.

evitan que el sistema se active si el suelo todavía conserva la retención de agua adecuada tras precipitaciones o riegos previos. Control remoto: brinda la posibilidad de gestionar, encender, pausar o modificar los programas de riego a distancia, incluso estando de viaje o fuera de casa.

Para quienes buscan sumarse a esta ola de modernización y dejar atrás el esfuerzo físico que implicaba la manguera de toda la vida, los especialistas aconsejan evaluar el tamaño del terreno y optar por kits de tendencias en riego por goteo o aspersión automatizada