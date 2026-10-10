Adiós a la manguera tradicional: el sistema que es tendencia para dejar tu jardín verde

Mantener los espacios verdes de la casa impecables, con el césped tupido y las plantas llenas de vida, suele demandar una inversión de tiempo importante durante los meses de calor. En plena era de optimización de recursos y automatización hogareña, un clásico elemento de patio comenzó a perder terreno de manera acelerada: la manguera.
De cara al futuro inmediato y con la necesidad imperiosa de cuidar el agua potable —un recurso más que vital en nuestra región—, una nueva tecnología se metió de lleno en las tendencias de decoración y cuidado del hogar.
Por qué la manguera pierde popularidad en los jardines
Durante años, regar el jardín consistió en desenrollar metros y metros de manguera, regular la presión con el dedo o una pistola de riego, y pasar largos minutos dedicados a cada sector del terreno. No obstante, este método empírico suele traer varios dolores de cabeza.
Además del consumo desmedido del agua, hay otros sectores que quedan completamente secos, mientras que hay otros que se anegan por completo.
La tendencia actual apunta a la automatización inteligente. Los nuevos dispositivos permiten programar con precisión milimétrica los horarios, la duración y la frecuencia de los ciclos de hidratación. Así, no solo ahorras tiempo, sino también agua y servicios.
Riego automatizado, la tendencia para mantener el jardín y cuidar el agua
Dentro de las opciones que ganan mayor protagonismo en el mercado se destacan los aspersores automáticos y los controladores inteligentes. Estos equipos pueden incorporar sensores de humedad en la tierra y conectarse directamente a aplicaciones en el teléfono celular.
- Riego sectorizado: permite dividir el patio en zonas según la exposición solar y el tipo de vegetación, entregándole a cada planta exactamente lo que necesita.
- Sensores de humedad: evitan que el sistema se active si el suelo todavía conserva la retención de agua adecuada tras precipitaciones o riegos previos.
- Control remoto: brinda la posibilidad de gestionar, encender, pausar o modificar los programas de riego a distancia, incluso estando de viaje o fuera de casa.
Para quienes buscan sumarse a esta ola de modernización y dejar atrás el esfuerzo físico que implicaba la manguera de toda la vida, los especialistas aconsejan evaluar el tamaño del terreno y optar por kits de tendencias en riego por goteo o aspersión automatizada
En pocas palabras
- Adiós a la manguera: el uso de mangueras tradicionales para el riego de jardines está siendo reemplazado por nuevas tecnologías.
- Riego inteligente: los sistemas automatizados ofrecen control preciso de horarios y duración, optimizando el uso del agua.
- Beneficios del sistema: permite ahorrar tiempo, agua y contar con riego sectorizado y control remoto desde el celular.