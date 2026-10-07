Cómo construir un ventilador casero y ecológico con tan solo una botella de plástico

El procedimiento paso a paso es simple:

1- Con la ayuda de unos alicates y un clavo calentado previamente para perforar tres agujeros perfectamente alineados: uno en el centro del tapón, otro en la zona media del cuerpo del recipiente y el último en la parte inferior de la base.

2- Introducí la cuerda por la perforación media y extrae la abertura superior.

3- Luego, se coloca la varilla de madera desde la base atravesando la botella, realizando un nudo firme con la cuerda alrededor del eje de madera dentro de la estructura.

4- Al tirar del hilo hacia el exterior, el nudo queda posicionado correctamente en el centro del sistema.

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6. Cerrá la botella enroscando la tapa y permitiendo que la parte superior del palillo sobresalga ligeramente.

7- Sobre esa punta saliente se insertan cuidadosamente las dos piezas de cartulina cruzadas para dar forma al mecanismo de ventilación.

8- Finalmente, para accionarlo, basta con girar el eje para enrollar el cordón en el interior y tirar con firmeza de la cuerda hacia afuera

Este truco de reciclaje es funcional porque la tracción provoca que las hélices giren a gran velocidad, produciendo un flujo constante de aire fresco de forma inmediata y cuidando el medio ambiente.